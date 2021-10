Morto il vignettista svedese Vilks: Al Qaeda offrì una ricompensa per la sua uccisione

Era con i suoi uomini della scorta il vignettista svedese Lars Vilks quando l’auto è entrata in collisione con un camion vicino Markaryd, nella parte meridionale della Svezia.

Vilks era sotto protezione da diversi anni, per aver subito minacce e proteste internazionali per aver disegnato il volto di Maometto su un corpo di cane. L’autista del camion, coinvolto nell’incidente, è stato ricoverato.

“Si è trattato di un incidente incredibilmente tragico”, ha commentato il ministro della cultura svedese Amanda Lind su Twitter e ha aggiunto che Vilks rinunciò alla sua libertà nel 2010 per aver dato sfogo alla sua libertà di espressione.

Oerhört tragiskt med trafikolyckan i Markaryd där konstnären Lars Vilks och två poliser omkommit. Lars Vilks som sedan 2010 tvingats leva i ofrihet på grund av att han gjort bruk av sin yttrandefrihet och sin konstnärliga frihet. Så outsägligt sorgligt att det skulle sluta såhär. — Amanda Lind (@amandalind_) October 3, 2021

Lars Vilks nacque a Helsingborg nel 1946 ed era famoso per le sue sculture in legno. Nel 2007 venne pubblicata da un giornale inglese la vignetta che provocò disappunto e il premier di allora Fredrik Reinfeldt incontrò gli ambasciatori di 22 paesi musulmani per allentare il nervosismo creato. Successivamente Al Qaeda in Iraq mise una ricompensa di 100 mila dollari in cambio della sua morte.