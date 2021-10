Iran, stadio Teheran aperto alle donne: non succedeva da anni

L’Iran ha aperto le porte dello stadio Azadi di Teheran alle donne, fatto che non succedeva da diversi anni.

L’Iran apre le porte dello stadio Azadi di Teheran alle donne, che il prossimo 12 ottobre potranno andare a tifare per la squadra maschile di calcio nella partita contro la Corea del Sud per la qualificazione ai Mondiali del 2022.

Iran permette l’ingresso allo stadio alle donne: cosa sta succedendo

”La presenza delle donne è stata autorizzata per la partita tra la nazionale dell’Iran e quella della Corea del Sud”, ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana Yjc.

Leggi anche -> Mattia e Matteo muoiono a soli 18 anni in un incidente sulla via Pontina

Risale all’ottobre del 2019 l’ultima (e unica) possibilità che le donne hanno avuto di potersi sedere sugli spalti dello stadio Azadi di Teheran. In quell’occasione la nazionale iraniana aveva sfidato quella della Cambogia per la qualificazione ai Mondiali, vincendo 14-0.

Leggi anche -> Tragedia nel mondo del rugby, Lucas Pierazzoli morto sul campo in Argentina

In seguito alla Rivoluzione islamica del 1979, alle donne non è stato permesso di entrare allo stadio, ufficialmente per proteggerle dalle volgarità degli uomini. Nel 2019, però, 3500 donne ricevettero il permesso speciale d’ingresso allo stadio in quanto nel settembre dello stesso anno aveva avuto luogo una tragedia. Una giovane, Sahar Khodayari, si era data fuoco temendo di essere condannata al carcere per aver tentato di entrare in uno stadio.