Prove di dialogo Usa-Cina: in ballo la fine della guerra commerciale

Previsto un incontro tra i vertici delle due nazioni per ripristinare i canali di comunicazione, soprattutto in chiave economica

Stati Uniti e Cina si dichiarano pronti al dialogo per discutere. Il prossimo incontro è previsto tra il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, e il capo della diplomazia del Partito comunista, Yang Jiechi, ed è previsto forse già domani in Svizzera. Lo scopo è quello di ricostruire i canali bilaterali tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping come avvenuto nel corso della loro ultima telefonata avvenuta meno di un mese fa.

Si tratta del primo incontro per cercare di disinnescare la crisi legata alla disputa commerciale tra i due paesi, iniziata prima della pandemia che ne aveva interrotto le “ostilità”. Può essere visto come un incontro in cui le due parti tentano di ricostruire i canali di comunicazione e di rafforzare il consenso raggiunto tra i due leader“, ha affermato una fonte. L’ipotesi, se sarà confermata, lascerebbe immaginare una eventuale ultima chance per coordinare un vertice Biden-Xi, magari per il prossimo summit G20 di Roma.