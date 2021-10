Covid, Cina: nessun nuovo caso a trasmissione locale

In Cina non si sono riscontrati nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale. E’ la prima volte in oltre tre settimane.

In Cina non sono stati riportati nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale. E’ la prima volta che accade in più di tre settimane dopo che il Paese ha combattuto contro nuove ondate della pandemia nelle province di Fujian e Heilongjiang, dove ora si ritiene che il virus sia stato messo sotto controllo.

Cina, gli ultimi casi di contagio nel Fujian e Heilongjiang

Il primo caso dell’ultimo focolaio nel Fujian è stato segnalato il 10 settembre nella città di Putian. Le infezioni si sono poi diffuse nella vicina Xiamen, ma sono state contenute nella provincia sud-orientale.

Heilongjiang ha riportato il suo primo caso del nuovo focolaio il 21 settembre. Le infezioni sono state contenute anche nella provincia nord-orientale. Tutte le nuove infezioni segnalate nella Cina continentale il 4 ottobre sono state importate, ha affermato la National Health Commission.

La Cina si può considerare fuori dall’emergenza Coronavirus, in quanto i 27 casi di nuovi positivi provengono tutti da viaggiatori stranieri, eccetto uno proveniente da contagio locale nella provincia settentrionale di Heilongjiang.