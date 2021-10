Un Posto al Sole, anticipazioni martedì 5 ottobre: Marina è pronta a lasciare Fabrizio per…

Come di consueto nella prima serata di martedì 5 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare i protagonisti della soap opera.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera più apprezzate del panorama televisivo italiano nonché la più longeva con all’attivo 26 stagioni per un totale di 5786 puntate. A rendere unica questa serie nel suo genere sono le tematiche affrontate nel corso degli episodi che oltre a raccontare le dinamiche amorose tra i personaggi e i misteri che si trovano ad affrontare, riescono a trattare anche temi rilevanti da un punto di vista sociale, quali: il bullismo, la discriminazione o le dipendenze.

Marina e Roberto

Fabrizio è ormai precipitato in un vortice di rabbia e disperazione. La brutta direzione che hanno preso i suoi affari ha messo in crisi l’imprenditore che non ha retto il colpo diventando molto aggressivo e cercando conforto nell’alcol. Marina è esasperata da questa situazione che la porterà a riavvicinarsi a Roberto, tanto da far pensare a un possibile ritorno di fiamma. Ma come reagirebbe Fabrizio a una notizia del genere?

Nuovi guai in vista per Niko

Le anticipazioni rivelano che Niko, dopo il grande successo ottenuto che ha portato alla caduta delle accuse nei confronti di Renato, si troverà ad affrontare un nuovo problema che lo metterà in seria difficoltà. Non è dato sapere di cosa possa trattarsi, ma sembra che per il Poggi junior non sarà facile uscire illeso da questa situazione.

Le parole di Ornella

Alberto e Clara hanno avuto un pesante faccia a faccia durante il battesimo del piccolo Federico. Lo scontro tra i due ha coinvolto anche Patrizio, il quale è profondamente innamorato della Curcio e non è certo felice che la sua ex compagna stia costruendo una vita lontano da lui. Secondo le anticipazioni, Ornella deciderà di intervenire nella questione e in particolare avrà modo di discutere con il figlio dandogli una bella lezione di vita che il giovane non potrà fare a meno di ascoltare attentamente.