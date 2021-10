Le Iene, nella puntata di stasera Roberta Rei in Brasile per il caso Dayane | Cosa sapere

Dayane Mello è al centro dell’attenzione per uno spiacevole episodio avvenuto nel reality La Fanzeda. La produzione non ha avvertito la donna su quanto è accaduto, dunque ci ha pensato un’inviata de Le Iene. Si è recata in Brasile per poter parlare con lei.

Preoccupazione per Dayane Mello: intervengono Le Iene

Dayane Mello è nota pubblico italiano per aver partecipato a dei programmi televisivi della Mediaset. Quello più recente è stato il Grande Fratello Vip 5 e ha fatto parlare di sé per la sua amicizia speciale con Adua Del Vesco. Sicuramente è stata una delle concorrenti più amate dal pubblico, dato che è arrivata in finale. La Mello tende sempre a mettersi alla prova in nuovi contesti televisivi e stavolta ha deciso di farlo davanti alle telecamere di La Fanzeda. Secondo alcune immagini pubblicate, è chiaro che sia stata protagonista di un evento alquanto spiacevole, di cui non è stata messa al corrente. È stato solo allontanato dal reality il concorrente Nego Do Borel che avrebbe avuto un atteggiamento scorretto con lei con conseguenze molto gravi. Per questo motivo un’inviata de Le Iene è volata in Brasile cercando di volersi mettere in contatto con lei.

“Siamo disposti a fare tutto pur di parlarle”

La puntata andrà in onda martedì 5 ottobre in prima serata e il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un’anticipazione. A occuparsi del servizio ci ha pensato Roberta Rei, la quale ha dichiarato testuali parole una volta giunta sul posto: “Noi siamo qui perché abbiamo provato in tutti i modi a contattare Record tv ma nessuno ci ha voluto rispondere e quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata realmente informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda. Siamo disposti a fare tutto pur di parlarle: entrare nella Fattoria, parlarle attraverso uno schermo, qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone che sono preoccupate per lei”.

Dayane all’oscuro di tutto

Per il momento Roberta Rei non ha ancora avuto modo di parlarle, ma ha fatto capire che non ha intenzione di tornarsene in Italia senza averla vista. Ciò che è accaduto ha avuto un eco mediatico mondiale pazzesco. Anche sui social non si sta parlando d’altro perché Dayane Mello è stata molestata dall’uomo che è stato immediatamente squalificato. Lui ha negato tutto mentre lei non ricorda nulla perché quella notte era ubriaca al punto tale da aver perso i sensi. Non solo la produzione non le ha detto niente a riguardo, ma le stanno facendo credere che la colpa è sua Nego è andato via.

