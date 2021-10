Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié contro tutti: sfuriata in camera contro gli altri inquilini

“L’amore non è bello se non è litigarello” recita un famoso proverbio. Più che “litigarello”, però, il rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié sembra essere appeso a un filo.

A tal proposito, durante un momento di relax tra donne in camera da letto, Clarissa Hailé Selassié ha raccontato a Miriana un episodio al quale ha assistito che non ha per niente gradito. Ecco lo sfogo e le parole della più piccola delle principesse.

L’indignazione di Clarissa

Da quando è iniziata questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, tutti abbiamo potuto notare l’unione, l’amore e la complicità che unisce le sorelle Selassié. Tra le tre, Lucrezia è sicuramente la più sensibile, la più insicura, quella che più di tutte ha bisogno della presenza e della vicinanza delle altre. Fin da subito, Lulù ha iniziato a provare dei sentimenti nei confronti di uno dei concorrenti del reality, Manuel, il quale in un primo momento ha senza dubbio ricambiato. Attualmente, però, Bortuzzo sembra aver preso le distanze dal rapporto con Lucrezia, attribuendo il distacco non a una diminuzione del sentimento verso la principessa, bensì alla volontà di rivendicare i propri spazi e di fare le cose con calma. A proposito della coppia Manuel/Lucrezia, Clarissa Hailé Selassié ha raccontato ad alcune delle sue coinquiline un episodio inerente a un comportamento, secondo lei sbagliato, avuto da uno dei suoi coinquilini.

Non è chiaro a chi si stia riferendo Clarissa nel suo discorso, ma è molto probabile che si tratti di Davide. La piccola Selassié, senza dubbio, è rimasta molto indignata dall’accaduto, tanto da pensare di rendere questo spiacevole episodio motivo di eventuali nomination future.

Lo sfogo

Vivere sotto lo stesso tetto con persone con caratteri non confacenti al nostro è certamente difficile. Ecco perché, specie in situazioni come queste, c’è sempre bisogno di qualcuno che ascolti i nostri sfoghi, che ci comprenda e che ci dia, inoltre, anche nuovi spunti di riflessione. A tal proposito, dopo aver ascoltato una frase – pronunciata probabilmente da Davide – la quale avrebbe potuto mettere ulteriormente in crisi il rapporto tra Manuel e Lulù, Clarissa si è sfogata con Miriana raccontandole l’accaduto: “Non mi parlare mai più, perché tu per me sei falso. La lealtà è la prima cosa che conta nell’amicizia e nell’amore, e io sto parlando di amicizia adesso. Lealtà e fiducia. La lealtà è la ‘number one’ per me: se non c’è la lealtà, io con te non ci parlo. La gente l’ha visto che io non alcuni non ci parlo […] Siccome ieri ha fatto un commento che non mi sta bene, e se lui rimarrà e mi chiederanno un altro motivo per la nomination… c’eravamo io e Jessica e meno male che non c’era Lulù! Perché lui pure l’altra sera ha detto a Sophie: ‘Dai, baciate tutte Manuel!’ […]”.

Come verrà affrontato l’argomento? E soprattutto, come reagirà Lucrezia dopo aver ascoltato il racconto di Clarissa? Prossimamente l’ardua sentenza!