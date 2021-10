Raffalla Fico, la (sua) verità sulle labbra “lievitate”: “Non le ho rifatte, è successo che….”

La gieffina vip, Raffaella Fico è ricorsa ad un intervento per aumentare il volume delle labbra? E ce ne sono stati altri? Insomma, l’ex compagna di Mario Balotelli è ricorsa più volte alla chirurgia estetica? Ecco tutta la verità.

Raffaella Fico e i quei ritocchi

Lei è una delle assolute protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Stiamo parlando di Raffaella Fico che era già entrata nella casa, poco più che ventenne, diversi anni fa. Amatissima dal grande pubblico, ha stupito – dopo un periodo trascorso lontano dal mondo dei riflettori – nel corso della prima puntata del reality. Pur bellissima, in molti si sono chiesti se l’ex compagna di Mario Balotelli abbia ceduto al ritocchino o meno.

In passato la showgirl ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgi estetica per un intervento di mastoplastica additiva, che ha aumentato il suo seno. Ma ci sono stati ritocchi anche al viso? Difficile non notare un aumento del volume delle labbra rispetto al passato. Molti utenti social hanno criticato Raffaella Fico, accusata di ricorrere troppo ai ritocchini e di deturpare, in tal modo, la sua profonda bellezza. Ma è così?

Leggi anche ——> Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punge la Rai: “Budget ridotto del 15%”

Le parole di Raffaella Fico

Proprio sull’argomento, Raffaella Fico, in una puntata andata in onda qualche tempo fa di Ogni Mattina, ha avuto un duro scontro con la conduttrice e modella Elisa D’Ospina. Quest’ultima ha avanzato dubbi: “Sei il primo caso di donna che incontro a cui è cresciuto il labbro naturalmente”. Fico ha risposto: “Trovo questa uscita molto infelice. Se l’avessi fatto non avrei il minimo problema a dirlo, come ho fatto per il seno”.

Leggi anche ——> Mia Ceran, avete mai visto il compagno della conduttrice Rai? Ecco chi è e cosa fa nella vita Federico

In studio, hanno mostrato uno scatto di Raffaella Fico – ventenne – agli inizi della carriera nel mondo dello spettacolo e una molto recente. La gieffina appare molto diversa, ma si difende: “Avevo 18 anni, ero più pienotta , la foto a destra invece è uno scatto ritoccato che ho messo su Instagram. Anche io trovo in questa foto una bocca troppo esagerata”.