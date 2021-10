Love is in the Air, anticipazioni 4 ottobre: la proposta di matrimonio di Serkan

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, lunedì 4 ottobre, della soap di Canale 5, Love is in the Air, in onda dalle 16.50. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Questo pomeriggio, dalle 16.50 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap turca, Love is in the Air, su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata odierna. Come annunciato, nel locale di Deniz, Aydan ha organizzato una festa per i festeggiamenti di Serkan, invitando tutti i dipendenti di Art Life, oltre a Ayfer e Alexander. Eda arriverà con ritardo, ma non ha certo volgi di mettere da parte il suo piano: vuole a tutti i costi riconquistare il suo ex.

Yildiz sa che che non ha più tempo per riprovarci con Serkan e così, di impulso, lo bacia davanti a tutti. Ma il bacio non ha l’effetto sperato, anzi. Ancora una volta, come nell’intervista, Serkan accusa Eda di avere esagerato. A questo punto, infuraito, Serkan si alza dal tavolo e va verso Selin compiendo un incredibile gesto inaspettato.

Proposta di matrimonio

Serkan chiede a Selin di sposarlo davanti a tutti i presenti. In questo modo vuole non solo iniziare una nuova vita con la sua compagna, ma anche chiudere per sempre con Eda. Quest’ultima è decisa a questo punto ad arrendersi.

Mentre Serkan cerca l’anello giusto da regalare a Selin, le amiche di Eda la invitano a non mollare. Ma ormai per Yildiz c’è poco da fare: la giovane decide di andare via da qualche giorno da Istanbul. Cosa accadrà?