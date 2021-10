Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punge la Rai: “Budget ridotto del 15%”

Manca poco a Ballando con le stelle 2021, la conduttrice Milly Carlucci ha però fatto un annuncio nel quale dichiara come il programma televisivo subirà una riduzione del budget a propria disposizione.

Il nuovo cast di Ballando

Sta per partire la 16esima edizione di Ballando con le stelle, la data di inizio è prevista per il 16 ottobre. Milly Carlucci sarà ancora una volta la padrona di casa, confermata anche la giuria composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, mentre nel ruolo di commentatori vi saranno ancora una volta Roberta Bruzzone ed Alberto Matano. A Paolo Belli è affidata al direzione musicale, mentre nel corpo di ballo sarà assente Raimondo Todaro, ruolo differente per Simone Di Pasquale, il quale farà da inviato speciale.

Per quanto concerne il cast del programma, parteciperanno alla trasmissione i cantanti Al Bano, Arisa, Mietta, Morgan e Memo Remigi, come concorrenti ci saranno anche gli sportivi Fabio Galante, Alvise Rigo ed Andrea Iannone, oltre alla figlia dell’ex calciatore Gascoigne. A completare il quadro l’esperta attrice Valeria Fabrizi, la showgirl Sabrina Salerno, il parrucchiere Federico Fashion Style ed infine il fisico ed accademico Valerio Rossi Albertini.

Cosa sta accadendo alla trasmissione di Milly Carlucci

Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttice della trasmissione ha dichiarato come dopo tanti anni di programma, ci si trovi in una situazione difficile, in quanto Ballando non riceve i giusti profitti, nonostante i tanti introiti generati all’azienda Rai dalle pubblicità. Questa situazione, ha sottolineato la stessa Carlucci, ha comportanto un taglio del 15% al budget per realizzare Ballando. La presentatrice, piuttosto rammaricata da questo punto di vista, si è invece ritenuta molto soddisfatta per il cast dei concorrenti piuttosto variegato e con personaggi molto noti al pubblico televisivo.

La nuova avventura del programma avrà avvio il 16 ottobre ed andrà in onda fino al 18 dicembre. In questo modo, Ballando con le stelle si svilupperà in ben 10 puntate, gli appuntamenti saranno ogni sabato sera su Rai Uno dopo I soliti Ignoti di Amadeus.