Beautiful, anticipazioni del doppio appuntamento del 4 ottobre: in molti dubitano del legame tra Finn e Steffy

Anticipazioni e curiosità sulle due puntate della soap Beautiful, in onda alle 13.40 e 14.00 su Canale 5, di oggi lunedì 1 ottobre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il legame tra Steffy e Finnegan

Questo pomeriggio, dalle ore 13.40 alle 14.10, andrà in onda un doppio appuntamento con la soap Beautiful, su Canale 5. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne di lunedì 4 ottobre. Liam, nelle scorse puntate, preoccupato dal nascente legame tra Steffy e il Dottor Finnegan, decide di andare a parlare con quest’ultimo. Il giovane Spencer vuole sincerarsi che il medico non stia approfittando della Forrester, debole a causa degli ultimi avvenimenti.

In realtà, Liam, è mosso soltanto dalla gelosia. Non solo: il giovane si confiderà con Ridge, sperando in un suo intervento, lamentandosi del comportamento di Finnegan che, da medico, avrebbe dovuto tenere un distacco dalla giovane. Cosa farà Ridge? Intanto, tra Finnegan e Steffy scatta un bacio: i due sembrano davvero attratti l’uno dall’altro.

Il ruolo di Paris

Intanto Thomas vuole dimenticare a tutti i costi la sua ex Hope. Le anticipazioni americane ci suggeriscono che il figliastro di Ridge ci riuscirà, grazie all’aiuto dell’amore per un’altra donna. Chi sarà? A dispetto dei rumors, non sarà Paris, sorella di Zoe, ragazza che Thomas ha usato per arrivare ad Hope fingendo un matrimonio.

Paris sarà però protagonista nelle prossime puntate: si trasferirà a casa di Steffy e Finn ma, pur essendo fidanzata con Zende, si innamorerà del medico. Motivo che la spingerà a lasciare la casa. Ma un altro grande ritorno potrebbe presto manifestarsi e riguarderebbe Caroline Spencer, sino ad oggi creduta morta.