Uomini e Donne, anticipazioni 4 ottobre: i primi problemi tra Ida e Marcello

La settimana riparte con una nuova puntata di Uomini e Donne: le prime anticipazioni su ciò che accadrà nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2021, su Canale 5.

Uomini e Donne è un appuntamento cult per gli spettatori di Canale 5. Da più di venti anni, Maria De Filippi tiene compagnia al pubblico del primo pomeriggio con le storie d’amore, gli intrighi e le conoscenze tra protagonisti del trono over e del trono classico. Sebbene di tanto in tanto la conduttrice abbia deciso di stravolgere e modificare alcuni aspetti del dating show, l’obiettivo di Uomini e Donne resta sempre lo stesso: trovare l’anima gemella davanti alle telecamere.

Dalla scorsa stagione, inoltre, Maria De Filippi ha deciso di mescolare trono over e trono classico, dando vita ad alcune dinamiche che hanno tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. La formula, dunque, è stata riproposta anche quest’anno: la puntata pomeridiana si alterna tra protagonisti senior e junior e, secondo le anticipazioni sull’appuntamento di oggi con Uomini e Donne, l’attenzione potrebbe essere puntata proprio sui tronisti.

Uomini e Donne, la furia di Maria De Filippi

Le prime indiscrezioni sulla puntata odierna del dating show di Canale 5 svelano che Maria De Filippi potrebbe decidere di allontanare dagli studi uno dei nuovi tronisti.

Stando alle anticipazioni spifferate da Ilvicolodellenews, la redazione avrebbe colto in flagrante Joele Milan e una delle sue corteggiatrici, Ilaria Melis, mentre si mettevano d’accordo per sentirsi lontano dalle telecamere.

Pare, infatti, che approfittando di un ballo, Joele abbia avvisato Ilaria che uno dei suoi migliori amici avrebbe iniziato a seguirla sui social.

Il tronista, quindi, le avrebbe suggerito di ricambiare il “segui” per potersi sentire via messaggio alle spalle della redazione di Uomini e Donne.

L’audio è stata integralmente ascoltato da chi lavora dietro le quinte del programma e, secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Joele e tutte le sue corteggiatrici per allontanarli dal programma.

Leggi anche–>Tommaso Eletti, stoccata alla De Filippi: “Uomini e Donne? Ci andrei ma solo se…”

Leggi anche–>Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni fu cacciata da Uomini e Donne? Ecco l’indiscrezione

Uomini e Donne, spazio al trono over

Archiviata la questione riguardante Joele Milan, l’attenzione di Uomini e Donne potrebbe spostarsi sui protagonisti del trono over.

Nell’ultima puntata, la frequentazione tra Ida e Marcello aveva interessato il pubblico di Canale 5: tutto, infatti, sembrava procedere per il meglio ma, ultimamente, pare che la dama inizi a riscontrare alcuni problemi nell’approccio con il cavaliere.

I due, dopo l’ultimo fine settimana, avranno avuto modo di chiarire o, alla fine, si diranno addio per sempre?

Anche Gemma Galgani sembra aver trovato un nuovo corteggiatore, Pierluigi: come saranno andate le cose tra loro dopo la cena?