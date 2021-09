Uomini e Donne, Ida e Marcello ai ferri corti: lui pronto a lasciare la Platano

Il trono over di Uomini e Donne sta raccontando il sentimento nascente tra Ida Platano e Marcello Messina, ma nell’ultima puntata del dating show i due hanno discusso e lui pare sia pronto a gettare la spugna.

Ida Platano è una delle dame storiche di Uomini e Donne. La sua relazione con Riccardo Guarnieri ha tenuto incollati al piccolo schermo e ai social milioni di fan e, per lungo tempo, qualcuno ha sperato che i due potessero tornare insieme. Alla fine, però, le differenze caratteriali e il modo opposto di intendere l’amore hanno causato delle fratture insanabili.

Riccardo, quindi, è rientrato tra le file del parterre maschile nella scorsa stagione di Uomini e Donne per concludere il suo percorso con Roberta Di Padua, mentre Ida ha scelto di prendersi un po’ di tempo per curare le ferite di quell’amore naufragato. Tornata a Uomini e Donne alla fine della scorsa edizione, la Platano continua ad essere una delle protagoniste di queste settimane grazie alla sua storia nascente con Marcello.

Ida e Marcello sono innamorati?

Inizialmente interessata a Graziano e Marcello, Ida non ha nascosto di avere una grande preferenza per il secondo tanto da decidere di dedicare il suo tempo solo a lui.

Dopo una colazione insieme per conoscersi, la Platano e Messina hanno continuato a sentirsi e frequentarsi arrivando a confermare di nutrire dei sentimenti importanti l’uno per l’altra.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, però, qualcosa pare abbia turbato talmente tanto Ida da portarla a mettere in dubbio l’interesse di Marcello.

“C’è stato un bacio tra i due. Poi Ida gli hai fatto i grattini e lui si è addormentato e so che si sono riaperte delle ferite in te – ha iniziato a raccontare Maria De Filippi rivolgendosi alla dama del trono over – . So anche che Marcello è stanco per il lavoro e un trasloco e so che le video chiamate durano anche fino alle quattro di notte. Ci sei rimasta male perché non vedi in lui lo stesso entusiasmo che ti aspettavi?”.

La Platano, infatti, pare essere rimasta profondamente delusa dall’atteggiamento di Marcello tanto da credere che la sua stanchezza fosse dovuta alla mancanza di interesse – fisico e sentimentale – nei suoi confronti.

“Mi sono addormentato dopo 40 ore che non dormivo. E non perché andavo per locali o facevo chissà cosa… eri con me a telefono quando montavo i mobili, facevo il mio lavoro… – si è giustificato lui – . Sai qual è stato l’errore? Quando ti ho baciato mi sono sentito a casa”.

Leggi anche–>Uomini e Donne, nuovo amore per Ida Platano: l’indiscrezione bomba

Leggi anche–>Ida Platano confessione inattesa dopo Uomini e Donne: “Il mio cuore…”

Marcello getta la spugna con Ida?

Messo alla gogna da Ida, che ha rivissuto con Marcello momenti infelici che l’avevano segnata durante il rapporto con Riccardo, Messina si è infuriato.

Indispettito dal paragone venutosi a creare con l’ex cavaliere del trono over e affranto per i dubbi di Ida sul continuare o meno la conoscenza tra loro, Marcello ha deciso di lasciare la Platano al centro dello studio e andare a sedersi al suo posto.

“Hai un dubbio su di me? Pensaci! A me va bene così – ha sbottato lui mentre si andava ad accomodare – . Se questo è un dubbio, forse non sono io l’uomo per te e tu non sei la donna per me!”.