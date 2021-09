Temptation Island, un’altra coppia esplode: finita anche la loro storia d’amore

Temptation Island è un programma costruito ad hoc per tutte le coppie che hanno bisogno di mettere alla prova il loro rapporto. Alcune di quelle che hanno partecipato sono riuscite a superare il tortuoso viaggio nei sentimenti uscendone più forti di prima; altre, durante la permanenza nel villaggio, hanno capito che forse era il momento di intraprendere percorsi differenti.

Tutti colo i quali hanno seguito le passate edizioni del programma, di certo ricorderanno la coppia formata da Chiara Esposito e Stefano Bonaccorsi, i due giovani innamorati con una storia molto lunga alle spalle. Il loro viaggio nei sentimenti non è di certo stato privo di dubbi e difficoltà, ma durante il falò di confronto finale, i due ragazzi hanno deciso di restare insieme. A distanza di due anni da quel momento, però, qualcosa è cambiato. Scopriamo insieme cosa sta succedendo tra i due ex protagonisti di Temptation Island.

Il sogno infranto

Lei è una bellissima modella e showgirl, lui è stato eletto come il più bello d’Italia: Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi hanno fatto sognare tutti i telespettatori durante la loro partecipazione a Temptation Island. I due ragazzi si incontrarono per la prima volta quando erano solo degli adolescenti, in occasione di una sfilata di moda a Taormina. Rimasero subito colpiti l’uno dall’altra, ma l’incontro decisivo avvenne alcuni anni dopo e, da allora, non si sono mai più lasciati. Terminato il loro viaggio nei sentimenti, Chiara e Simone hanno manifestato l’intenzione di sposarsi e creare una famiglia… ma alcune ore fa, la modella ha pubblicato una Ig story sul suo profilo Instagram ufficiale, la quale ha lasciato tutti senza parole.

Chiara Esposito ha annunciato pubblicamente la fine della storia con Simone causata, probabilmente, da un’incompatibilità di carattere. “Buonasera amici, volevo comunicarvi che io e Simone non stiamo più insieme. Quando non ci sentiamo più felici non bisogna restare nello stesso posto […]”: è con queste parole che la modella ha voluto informare i suoi fan dell’accaduto.

Al momento, Simone Bonaccorsi non ha proferito parola a riguardo, preferendo restare in silenzio, probabilmente a metabolizzare la fine di questa lunga e intensa storia d’amore.

Coppie che sbocciano e coppie che scoppiano

Nel corso di tutte le edizioni di Temptation Island abbiamo assistito a ogni tipo di finale. Alcune coppie, come quelle formate da Anna Pettinelli e Stefano Macchi, hanno terminato il loro viaggio nei sentimenti con la consapevolezza di aver accanto la persona giusta. Altre, come Pago e Serena Enardu, invece, hanno riflettuto e compreso che era giunto il momento di affrontare la realtà e mettere fine alla propria relazione.

E poi ci sono loro, Manuela Carriero e Luciano Punzo, reduci dall’ultima edizione del programma. Lei aveva deciso di partecipare a Temptation per salvare la sua relazione con Stefano; lui faceva parte del cast in qualità di tentatore. I due ragazzi hanno vissuto ventuno giorni insieme, hanno avuto la possibilità di conoscersi e, al termine dell’esperienza, hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita insieme.