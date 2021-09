Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani attaccata dalla Cipollari sui social: “Non è Tina…”

Le dinamiche legate al Grande Fratello Vip continuano. Tante cose sono avvenute durante la puntata di ieri, lunedì 27 settembre, ma una in particolare ha destato la curiosità non solo dei telespettatori, ma anche del conduttore del reality Alfonso Signorini.

In un blocco dedicato a Francesca Cipriani, oltre ad affrontare tematiche legate alla sua vita, è stata mostrata una clip riguardante un commento social che Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, avrebbe pubblicato in riferimento alla gieffina. Scopriamo insieme che cosa è successo e la reazione di Francesca, la diretta interessata.

Come la Cipriani nessuno mai

Francesca Cipriani è nota al grande pubblico proprio grazie al suo carattere esuberante e decisamente sopra le righe. La showgirl ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo con la conduzione del tg locale della Valle Peligna, Onda Tv, ma è con la partecipazione al Grande Fratello 2006 che Francesca ha acquisito la vera e propria popolarità. A distanza di più di dieci anni dal debutto, la Cipriani è tornata dove tutto è iniziato, prendendo parte all’edizione in corso della formula vip del reality che l’ha lanciata.

Durante l’ultima settimana di permanenza nella casa, la gieffina Raffaella Fico ha ricevuto un aereo con dedica da parte del suo fidanzato. L’accaduto ha fatto molto emozionare Francesca, la quale ha reagito in maniera eccessiva, piangendo e urlando in giardino. Nel corso della puntata di lunedì 27 settembre, Alfonso Signorini ha mostrato la clip di quel momento alla gieffina. Francesca ha motivato la sua reazione attribuendola a delle brutte esperienze passate e alla paura di perdere il suo nuovo compagno, Alessandro, del quale la showgirl è molto innamorata.

Il commento di Tina Cipollari

Terminato il discorso riguardante l’emotività e la sensibilità di Francesca, Signorini ha messo al corrente la showgirl di un commento pubblicato sui social da Tina Cipollari. Sul Web, infatti, il video della reazione diversamente tranquilla della Cipriani è diventato virale; la vamp di Uomini e Donne, proprio in riferimento all’accaduto, avrebbe definito “ridicola” la gieffina.

In seguito alla clip mandata in onda da Alfonso nella quale viene mostrato il commento di Tina, Francesca Cipriani ha esordito con un’affermazione che ha spiazzato tutti, conduttore compreso: “Non è Tina”. La gieffina ha poi argomentato rivelando di aver incontrato Tina durante un evento al quale entrambe hanno partecipato. A detta di Francesca, in quell’occasione la Cipollari avrebbe riservato solo complimenti e belle parole nei suoi riguardi, motivo per il quale la Cipriani sostiene che quel commento non sia farina del sacco della vamp. “Ho capito da dove proviene la fonte”; “È stata consigliata a fare questo” ha continuato Francesca, mettendo seriamente in dubbio la veridicità di quel commento. Per venire a conoscenza di tutta la verità, non ci resta che aspettare un’eventuale replica da parte della Cipollari.