William e Harry ai ferri corti: il battesimo di Lilibet Diana è la causa dello scontro

Negli ultimi mesi il rapporto tra William e Harry si è deteriorato ulteriormente: le ultime notizie parlano di un litigio avvenuto in merito al battesimo della piccola Lilibet Diana.

Chi sperava in una riconciliazione tra il principe William e suo fratello Harry rimarrà deluso: un nuovo scontro allontana ancora di più i due reali d’Inghilterra.

Pare che il duca di Cambridge si sia nettamente opposto alla richiesta di Harry e Meghan di celebrare il battesimo di Lilibet Diana a Windsor, con la presenza della regina Elisabetta.

Harry e Meghan chiedono di tornare a Londra: la risposta di William

Già nei primi mesi di quest’estate si era parlato molto della possibilità di battezzare la secondogenita di Harry e Meghan a Windsor con la cerimonia tradizionale che spetta ai discendenti reali, proprio come era stato per Archie il 6 luglio del 2019. Una richiesta piuttosto strana dal momento in cui i duchi di Sussex hanno deciso di abbandonare la vita a corte da oltre un anno ed hanno rinunciato ai privilegi che comporta il titolo, oltre che ai gradi militari.

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan su Netflix: la nuova docuserie

Dopo l’intervista rilasciata a Oprah in America nessuno avrebbe scommesso sul loro ritorno a Londra e sulla volontà di ricevere un battesimo reale per la loro bambina. Sulla questione si era già espresso l’esperto reale Ian Lloyd, che aveva detto: “Una delle cose che dobbiamo aspettare e vedere è se la piccola Lilibet sarà battezzata in questo Paese, data la repulsione che i Sussex provano verso gli eventi di alto profilo. Potrebbero volere un evento di basso profilo con i Clooney e Oprah in America… Sarebbe bello per la Regina incontrarla, che ciò fosse documentato e naturalmente che la bambina indossasse l’abito da battesimo reale. Sarebbe un modo piacevole e diplomatico di costruire ponti e avere l’intera famiglia riunita per celebrare l’arrivo di Lilibet”.

Guerra a distanza tra i principi d’Inghilterra: nessun segnale di pace

Alla proposta dei coniugi di Sussex, però, pare non sia corrisposta l’accoglienza del principe William, che procede nella direzione dell’astio verso Harry, proprio come sta succedendo tra il principe Carlo e il fratello Edoardo. Ne è certo il corrispondente della NBC Neil Sean: “Uno dei problemi più grandi che Meghan ha incontrato riguarda la volontà che sua figlia Lilibet Diana fosse battezzata nel luogo in cui si è sposata insieme a suo marito, il principe Harry. Poi è avvenuto il battesimo del suo primogenito Archie. Questo ha portato a un blocco totale. Sia Harry che Meghan erano molto desiderosi di fare quel ritorno e assicurarsi che il battesimo avvenisse, in particolare davanti a Sua Maestà la Regina”, ha detto.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle, “c’è lei dietro al tentativo di pace del principe Harry”

La volontà del duca di Cambridge sarebbe vincolante e secondo fonti attendibili William non sarebbe intenzionato a smuoversi, ritenendo l’idea del battesimo a Londra non particolarmente buona. Dai diretti interessati non sono arrivate conferme né smentite, ma non sono giunti neanche segnali di pace tra i due fratelli che pure sembravano intenzionati a trovare la strada della riconciliazione dopo lo scontro avvenuto tra le rispettive mogli. Il battesimo di Lilibet Diana, che porta il nome dell’indimenticata madre, poteva essere l’occasione giusta per riavvicinare William e Harry.