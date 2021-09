Beautiful, anticipazioni martedì 28 settembre: Ridge cade nella trappola

In attesa di un nuovo episodio di Beautiful, in onda nel primo pomeriggio di martedì 28 settembre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si troveranno ad affrontare i protagonisti.

Arrivata in Italia nel 1990 su Rai 2 per poi 4 anni dopo essere acquistata da Canale 5, Beautiful è una delle soap opera di maggiore successo nel nostro paese. Attualmente la serie conta 33 stagioni e 8613 puntate che ogni giorno intrattengono milioni di telespettatori grazie a coinvolgenti intrighi e affascinanti storie d’amore.

Katie è a pezzi

Katie ha finalmente scoperto l’orribile verità: Bill è ancora innamorato di Brooke. Questa notizia distrugge la donna che si era illusa che lo Spencer volesse tornare a costruire qualcosa con lei e prendersi cura di loro figlia. Nel frattempo Bill è amareggiato dalla scelta fatta e soprattutto crede che a causare questa brutta situazione siano state le parole di Quinn che lo hanno convinto di poter tornare tra le braccia di Brooke facendo soffrire inutilmente Katie. Adesso l’uomo è pentito delle sue scelte e confessa al figlio Wyatt di essere confuso.

Il confronto tra Katie e Eric

Katie trova conforto tra le braccia di Eric con cui decide di sfogarsi lasciandosi andare anche all’ipotesi che dietro questa brutta vicenda ci sia Quinn. L’uomo di primo acchito prenderà le difese della moglie affermando che non sia possibile ma in lui sorgerà il dubbio che Katie possa avere ragione e che la Fulton per difendere Shauna abbia potuto architettare un losco piano.

Ridge è con le spalle al muro

Nel frattempo Quinn, visto il fallimento del piano, comincerà a progettare qualcosa di nuovo che possa allontanare definitivamente Brooke e Ridge, salvando così il matrimonio di Shauna. La Fulton deciderà quindi di mettere alle strette il Forrester, proponendo all’uomo, in accordo con Shauna, di confermare le promesse con la donna celebrando un matrimonio proprio a Villa Forrester. Cosa farà adesso Ridge?