Ballando con le Stelle, concorrente snobba Sabrina Salerno: la reazione della cantante

Ballando con le Stelle è iniziato da poco e già sono partite le prime frecciatine tra le concorrenti in gara. A dare il via, ci ha pensato Sabrina Salerno attraverso una stories di Instagram. Ecco cosa è successo.

La partenza di Ballando con le Stelle

Il 16 ottobre scorso è andata in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle. Come sanno i fan, Raimondo Todaro quest’anno non ci sarà: il ballerino professionista è approdato ad Amici da Maria De Filippi.

Non mancano di certo le coppie, molto interessanti, che stanno già appassionando il pubblico dello show di Rai 1 e che sono Arisa e Vito Coppola, Alvise Rigo e Tove Villfor, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Mietta e Maykel Fonts, Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, Federico Fashion Styles e Anastasia Kuzmina, Andrea Iannone e Lucrezia Lando e Sabrina Salerno e Samuel Peron.

Sabrina Salerno tagga Mietta

Proprio la star della disco anni Ottanta, Sabrina Salerno, in queste ultime ore ha mandato le prime frecciatine sui social. Nei confronti di chi?

La cantante ha espresso una sua opinione, maniera non tanto celata, nei confronti di un’altra concorrente di Ballando con le Stelle, ossia Bianca Gascoigne, modella e figlia dell’ex calciatore, e di cui ancora non è chiaro chi sarà la partner sulla pista di ballo. La Salerno, mentre stava facendo una passeggiata in compagnia dell’amico Luca Giudice, nella calda domenica settembrina su Lungotevere, ha pensato bene di fare qualche stories e di dedicarla all’amica e collega Mietta.

LEGGI ANCHE ———–>Ballando con le Stelle 2021, l’annuncio a sorpresa di Milly Carlucci: un amatissimo cantante nel cast

La Gascoigne incontra Sabrina Salerno

Durante il suo racconto, Sabrina Salerno spiega alla cantante tarantina di aver incrociato una delle loro future colleghe. La donna era impegnata in una stories e correva con il telefono in mano, ma la cosa più bella è che non bada per niente alla Salerno, anzi le passa di fianco senza dire una parola, forse troppo intenta nelle sue cose. “Lei non mi ha neanche vista, perché correva e si faceva Stories” ha spiegato la voce di boy boys, che poi ha aggiunto “Quella sì che ci darà filo da torcere, altroché, chi se ne frega, l’importante è divertirsi“.

LEGGI ANCHE ———–>Simone Di Pasquale dice addio a Ballando con le Stelle e rompe il silenzio: sono fidanzato con Maria

L’allieva di Samuel Peron non ha voluto rivelare il nome della collega, ma alla fine è stato chiaro a tutti che si trattava proprio della Gascoigne. Quest’ultima infatti nelle stesse ore, è apparsa sul suo profilo social proprio a pochi metri dal Tevere, nella zona in cui si trovava anche Sabrina Salerno.