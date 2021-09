Claudio Amendola racconta la malattia della sua compagna: “Un dolore fisico enorme”

Claudio Amendola è uno degli attori più amati dagli italiani negli ultimi anni. E’ stato invitato nello studio di Verissimo e con Silvia Toffanin ha avuto una piacevole conversazione. Ha parlato della sua vita, soffermandosi soprattutto sulla compagna di vita Francesca Neri. Purtroppo stanno facendo i conti con una questione di salute alquanto spiacevole. Ecco tutti i dettagli.

Claudio Amendola a ruota libera a Verissimo

Il programma Verissimo da poco è tornato in onda su canale 5 e sta riscuotendo un enorme successo. Il merito è senza dubbio di Silvia Toffanin che intervista ospiti d’eccezione. Nei giorni precedenti è stato il turno del bravissimo Claudio Amendola. L’attore ha parlato a ruota libera della sua vita e ha menzionato anche l’amore che lo lega da anni a Francesca Neri. I due si sono sposati a New York l’11 dicembre 2010 e nel 1999 è nato il figlio Rocco. La coppia ha dovuto affrontare tante difficoltà, come l’infarto improvviso che ha colpito nel 2017 Claudio Amendola. Per fortuna il peggio è passato, in quanto ha potuto contare sull’amore della moglie e dei figli. Dopo questo evento ha smesso di fumare e ha perso 12 chili, uscendo in questo modo dal rischio di un altro infarto. Adesso stanno facendo i conti con un altro ostacolo da poter oltrepassare. Ecco di cosa si tratta.

“Soffre e ha un dolore fisico enorme”

“La nostra è una grande storia d’amore, però adesso mi commuovo. E’ stato il mio compito starle accanto, non è stato difficile. Perché è stato il mio compito”, con queste parole Claudio Amendola ha introdotto un argomento molto delicato, ovvero la malattia rara della sua compagna di vita. “Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma una difficoltà nel vivere le sue giornate…Cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presso. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso”. Purtroppo questa situazione ha spinto la donna annullare i suoi impegni di lavoro. Oltre ad essere un’attrice è anche produttrice cinematografica. Molti ricorderanno sicuramente il periodo in cui ha affiancato Adriano Celentano nella conduzione della trasmissione televisiva su Rai 1 Francamente me ne infischio. Dal 2005 è sparita dai set e Amendola, nella puntata del 26 settembre di Verissimo, ha confermato il suo malessere fisico.

Una figlia d’arte

Prima di Francesca Neri, nella vita di Claudio Amendola c’è stata un’altra. Si tratta di Marina Grande e hanno avuto due splendide figlie: Giulia e Alessia. Quest’ultima è una nota doppiatrice e molti sostengono che sia la fotocopia del padre. Ha doppiato tanti attori del cinema internazionale: Lindsay Lohan in Quel pazzo venerdì e Baciati dalla sfortuna.

