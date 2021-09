Avete mai visto Genoveffa, la bellissima moglie del campione del Napoli e della Nazionale, Lorenzo Insigne? Ecco chi è

Lorenzo Insigne è uno dei calciatori più amati dagli italiani. Infatti da anni è il capitano della squadra del Napoli. Non tutti conoscono la donna che l’ha reso padre di due splendidi figli. Ecco di chi si tratta: è bellissima ed estranea al mondo dello spettacolo.

La strepitosa carriera calcistica di Lorenzo Insigne

Nato a Napoli il 9 giugno 1991, Lorenzo Insigne oltre ad essere molto amato per le sue qualità di giocatore, è sempre stato molto attivo nella beneficenza. Nel periodo, per esempio, della pandemia ha donato 100.000 a favore degli ospedali campani. All’inizio aveva il ruolo dell’esterno offensivo sinistro, ma non è stato mai un problema cambiare posizione sul campo perché è ritenuto versatile. È apprezzato per i suoi lanci in profondità, passaggi filtranti e rapide triangolazioni. E’ anche abile nei calci di punizione e nonostante la bassa statura ha un fisico che gli permette di essere agile e di avere grande potenza ai tiri a giro. Non a caso ha contribuito a rendere celebre l’espressione tiraggir che indica la tecnica di tiro utilizzata durante gli Europei 2021. A 15 anni è entrato a far parte del settore giovanile del Napoli. Dopo tre anni è avvenuto il suo esordio nella partita Livorno-Napoli sostituendo German Denis negli ultimi minuti. Adesso è il capitano della squadra del Napoli che ama da sempre. Il merito del successo è anche dovuto dalla presenza di una donna nella sua vita: Genoveffa Darone. Ecco chi è la bellissima.

Genoveffa, una donna lontana dai riflettori

I due sono convolati a nozze il 31 dicembre 2012 è attualmente sono genitori di due bambini: Carmine e Cristian. Il 12 febbraio 2019 Insigne è stato vittima di uno scherzo realizzato da Le Iene che hanno potuto contare sull’aiuto della moglie. Grazie a quest’occasione gli italiani hanno avuto modo di vederla davanti alle telecamere. Nonostante sia la moglie di un calciatore famosissimo, tende a stare lontana dal mondo dello spettacolo. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso. È nata il 24 settembre 1993, ma si sa poco sul suo conto. È stata commessa in un negozio di articoli e non è appassionata di calcio, per questo motivo non è mai presente nello stadio per sostenerlo dalle tribune. Le persone a lei più vicine sostengono che è una donna semplice e timida.

Leggi anche -> Europei, 11 in manette per insulti razzisti contro giocatori inglesi che sbagliarono rigori

Pazzo di gelosia

I produttori de Le Iene hanno fatto credere a Insigne che la moglie doveva girare delle scene di passione di un film. Il regista le ha mandato delle rose rosse, mandato dei messaggi vocali e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando lei si è recata di nascosto al provino. Insigne ha perso le staffe. Quando ha capito che si trattava di uno scherzo, ha esordito in questo modo: “Io di mia moglie mi fido. Ma non degli uomini”.

Leggi anche -> Gli effetti dei festeggiamenti per gli Europei di calcio sui casi Covid in Italia