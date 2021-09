Uomini e Donne, cicogna in arrivo per l’ex corteggiatrice | Il video del lieto annuncio

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marianna Acierno si è messa alla prova davanti alle telecamere tempo fa per il tronista Paolo Crivellino. Non è stata scelta, ma finalmente oggi è felice accanto al nuovo partner che a breve renderà padre. Ecco il video pubblicato su Instagram per dare la lieta notizia al mondo intero.

L’esperienza a UeD di Marianna

I telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi ricorderanno sicuramente il percorso di Marianna Acierno. Si era messa in gioco per conquistare il cuore del tronista Paolo Crivellino (ha condiviso quest’esperienza accanto a Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro) ed è arrivata fino a sedersi sulla poltrona rossa per la scelta. Purtroppo non è andata via mano nella mano con lui, dal momento che ha voluto vivere nella quotidianità Angela Caloisi. Attualmente fanno ancora coppia, chiaro segno che anche in un contesto televisivo può nascere il vero amore. Dopo quell’esperienza Marianna non si è mai mostrata con nessuno sui social fino a qualche tempo fa. Ora non solo è uscita allo scoperto con il fidanzato Andrea, ma ha anche annunciato che a breve accoglierà nella sua vita un figlio. Ecco il video che ha realizzato.

“L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato”

Nel video ci sono tanti momenti che Marianna ha vissuto con il fidanzato: serate in discoteca e viaggi come quello di Formentera. “In questo viaggio a Formentera è successo qualcosa di magico”, ed ecco che ha mostrato il test di gravidanza positivo. “A te che mi hai cambiato la vita. A teche mi hai insegnato cosa vuol dire amare per davvero. A te che hai dato un senso a tutto. A te che ogni giorno mi fai innamorare un po’ di più di te e del nostro futuro. A te che dal primo giorno sei stato Casa e Famiglia. A te, Amore mio, dedico il dono più bello che la vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo viverlo”. Con queste bellissime parole ha fatto una dedica speciale a colui che a breve renderà padre di una splendida bambina.

https://www.instagram.com/reel/CUSXELnoc_9/?utm_source=ig_web_copy_link

Leggi anche -> Uomini e Donne, l’incredibile decisione di Maria De Filippi: tronista cacciato in tronco dallo studio

L’arrivo della cicogna previsto a marzo

Marianna e Andrea sono uniti da circa due anni. Lui è estraneo a mondo dello spettacolo, in quanto lavora nell’ambito della ristorazione. Dopo un anno hanno deciso di andare a convivere e pare che abbiano intenzioni serie sul loro futuro. Infatti ora avranno modo di allargare la famiglia con l’arrivo di una femminuccia. Nascerà a fine marzo e non hanno ancora le idee chiare sul nome da darle. La ragazza ha confessato di aver razionalizzato solo in un secondo momento. Adesso è al settimo cielo.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Gemma Galgani paparazzata in compagnia di un uomo misterioso | Di chi si tratta