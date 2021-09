Uomini e Donne, Gemma Galgani paparazzata in compagnia di un uomo misterioso | Di chi si tratta

Gemma Galgani è stata immortalata dai paparazzi assieme ad un uomo misterioso. Che la storica dama del trono Over, abbia finalmente trovato l’amore? E chi è il fortunato?

Da 11 anni in cerca dell’anima gemella

Uomini e Donne è ritornato ad intrattenere il pubblico di Canale 5 tutti i pomeriggi come fa ormai da vent’anni. Tanti i volti e i personaggi che nel corso di questo lungo tempo, si sono susseguiti nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma da 11 anni, solo una è davvero riuscita a mantenere alta l’attenzione su di sé ed è Gemma Galgani.

La dama torinese del Trono Over, nonché acerrima nemica di Tina Cipollari cerca la sua anima gemella, ma finora si può dire, che non è stata tanto fortunata. Pochi sono infatti i cavalieri che l’hanno realmente colpita, anche se molti, chi più chi meno, le hanno spezzato il cuore.

Gemma a passeggio con un uomo misterioso

Oggi Gemma è una donna nuova: è ritornata in studio anche quest’anno, a 71 anni suonati, con un seno nuovo e con qualche ruga di meno e tutti si chiedono se non sia l’anno della vera svolta. Anche se le puntate andate in onda fino ad oggi non hanno dato grossissime speranze. Ma ecco che il settimanale Nuovo, pubblica alcune foto che la immortalano in compagnia di un uomo misterioso della sua stessa età.

Sono una di fianco all’altro e camminano vicini tra le vie della città. Tra di loro sembra esserci un a buona intesa. Ma chi è questo signore? Visto che le puntate di Uomini e Donne sono registrate potrebbe trattarsi di un nuovo cavaliere? Sicuramente lo scopriremo nei prossimi giorni.

La reazione di Gemma alle parole del “gabbiano”

Nel frattempo hanno fatto molto chiacchierare le dichiarazioni di Giorgio Manetti, soprannominato il gabbiano, ex fidanzato e corteggiatore di Gemma. L’uomo, che come sanno i fan, ha fatto perdere la testa alla dama di Torino e non solo, ha dichiarato che se dovesse ritornare nel programma corteggerebbe Isabella Ricci, (antagonista della Galgani), perchè è una donna di stile, che non ha bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica.

Gemma ha commentato così: “Riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata“.