L’affascinante e talentuoso attore napoletano Massimiliano Gallo ha accanto a se una bellissima moglie di origine brasiliana e che con lui condivide l’amore per la recitazione. Scopriamo insieme chi è.

Classe 1968, Massimiliano Gallo è un attore partenopeo che il pubblico italiano ha imparato a conoscere soprattutto durante la sua partecipazione alla fiction, I bastardi di Pizzofalcone che riscosse molto successo. In realtà, però, la formazione professionale di Gallo è di ampio spessore ed ha alle spalle tanto studio e molta gavetta. A favorirlo, insieme alla bravura nel suo mestiere, è anche il fascino che hanno reso Massimiliano Gallo uno degli attori più amati dal pubblico.

E’ vero anche il detto che ‘dietro un grande uomo, c’è una grande donna’ e questo vale anche per l’attore che da anni ormai ha accanto a se una colonna portante della sua vita, una moglie bellissima e di successo proprio come Gallo. Il filo collante della coppia, oltre l’amore, è soprattutto la passione per la recitazione che li unisce. Entrambi hanno una lunga gavetta alle spalle per diventare attori e sia Massimiliano, che sua moglie, si impegnano professionalmente per arrivare al successo attraverso la meritocrazia. Scopriamo insieme chi è la moglie dell’attore Gallo.

La storia d’amore di Massimiliano Gallo e sua moglie: chi è?

Accanto al affascinante Gallo c’è la bellissima Shana Santana, nata a Brasilia il 23 aprile 1983. Favorita da Madre Natura e da un corpo statuario, Shana inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda quando aveva vent’anni. Sarà proprio il lavoro a portarla in Italia nel 2006 e in particolar modo a Napoli nel 2011.

A Napoli, la bellissima Shana inizierà a coltivare la passione per la recitazione, iniziando a sperimentare il ruolo dell’attrice e mettendo in stand-by quello della modella. Così, dopo tre anni di studi, nel 2014 entra nel cast di Don Matteo.

Shana Santana dimostrerà di essere una showgirl a tutti gli effetti, avendo la capacità di adattarsi ai vari ruoli che le vengono assegnati sui set cinematografici, sempre con abilità e successo: diventa la professoressa Amina Venturi nel film Arrivano i prof di Ivan Silvestrini.

Prenderà poi parte anche a The Grotto, regia di Giordany Orellana, Ci devo pensare, regia di Francesco Albanese e Bob & Marys – Criminali a domicilio, regia di Francesco Prisco.

Per la bellissima Santana, però, Napoli sarà anche la città che le porterà grande fortuna nel campo amoroso.

La passione di Gallo e Shana per la recitazione

Nella loro coppia galeotta è la passione per la recitazione, così come la stessa Shana tempo fa aveva dichiarato. La stessa attrice aveva spiegato di apprezzare la passione e il sacrificio che il marito aveva alle spalle, attraverso anni e anni di lunga gavetta, che lo hanno portato al meritato successo.

Al di là dell’amore che ci lega ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro” aveva confessato in una passata dichiarazione Shana Santana su Massimiliano Gallo.

LEGGI ANCHE : Avete mai visto la moglie del comico dei The Jackal Ciro Priello? Ecco chi è e cosa fa Maura

LEGGI ANCHE : Avete mai visto il fidanzato di Giulia Arena, la Ludovica Brancia de Il Paradiso delle signore? Ecco chi è

La donna, prima di legarsi all’attore, è stata impegnata in una relazione con Alessandro Lukacs, dentista napoletano ed ex gieffino.