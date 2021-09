Avete mai visto la moglie del comico dei The Jackal Ciro Priello? Ecco chi è e cosa fa Maura

In questo articolo scopriamo tutti i dettagli sulla vita e la carriera di Maura Iandoli, moglie del comico dei The Jackal Ciro Priello.

Con i suoi sketch, insieme al gruppo The Jackal, ha fatto ridere milioni di persone: parliamo di Ciro Priello. Comico, attore e adesso concorrente all’undicesima edizione del programma televisivo Tale e quale show, Ciro Priello ne sa una più del diavolo. Amante della danza fin da piccolo e dotato di uno spiccato senso dell’umorismo, la sua popolarità è cresciuta notevolmente dopo essere arrivato alla vittoria a LOL – Chi ride è fuori, il programma condotto da Fedez e Mara Maionchi. Trasmissione che gli ha permesso di ottenere il premio di 100mila euro, da lui interamente devoluti all’organizzazione ActionAid. Ma oltre a essere un amato personaggio televisivo, Ciro Priello è anche un affettuoso papà. Avete mai visto moglie e figlia?

Chi è Maura Iandoli, la dolce metà di Ciro Priello

La compagna di vita di Ciro Priello si chiama Maura Iandoli, blogger piuttosto popolare nel mondo del web. In realtà, anche lei è un’attrice: ha infatti studiato canto, ballo e recitazione sia al Teatro Totò che al Teatro Delle Palme. Nonostante la passione in comune, però, Maura Iandoli e Ciro Priello non amano le collaborazioni sul lavoro. A spiegarlo è stata la stessa blogger nel corso di un’intervista: “Ho fatto parte di alcuni loro video e mi sono sempre divertita. The Jackal è un’azienda incredibile. Ma io e Ciro abbiamo progetti lavorativi, seppur apparentemente simili, in realtà diversi. Ci teniamo a mantenere la nostra identità artistica distinta pur mantenendo il supporto reciproco.”

L’esperienza in radio

Una scelta consapevole, che ha portato Maura a vivere altre esperienze, come quella in radio. Qui, ha avuto l’opportunità di crescere e formarsi, imparando qualcosa in più ogni singolo giorno: “Tutto, ogni singolo incontro, puntata o registrazione fatta mi ha formato per ciò che sono oggi e per ciò che sto costruendo.”

La rubrica di psicologia

Ma c’è di più. Maura Iandoli coltiva anche una grandissima passione per la psicologia, tanto che ha deciso di dare vita a un format intitolato “Che ne dice Freud?”: una rubrica che cura insieme alla dottoressa Ilaria Bracuti Monaco. L’idea è arrivata in un periodo particolare, quello della pandemia: “Eravamo in zona rossa, piena pandemia”, ha raccontato la blogger, “stavo male, ho pensato che come me potevano starci altre persone e potevamo darci supporto a vicenda e ci tenevo che ci fosse una figura professionale e indicata a fare da faro.” Così è nata la rubrica “Che ne dice Freud?”, il cui motto è diventato: “abbiamo Instagram, usiamolo bene”.

Chiaramente Maura Iandoli non ha intenzione di fermarsi. I progetti in cantiere sono tanti, e tra questi c’è anche la stesura di un libro. Il suo futuro è tutto ancora da scrivere, e lei ha la determinazione e il carattere che servono per far sì che sia ricco di momenti da ricordare… e soprattutto di risate!