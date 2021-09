Conoscete il marito di Alessandra Viero, conduttrice di Quarto Grado? Ecco chi è Fabio

La bellissima conduttrice Alessandra Viero è molto amata dai telespettatori che hanno fatto i salti di gioia per lei. Il motivo? E’ convolata a nozze con il compagno. Ecco chi è il fortunato e di cosa si occupa nella vita.

Carriera giornalistica di Alessandra Viero

Alessandra Viero si è laureata nella facoltà di Giurisprudenza all’Università di Trento, ma poi ha subito lavorato con testate giornalistiche. Non a caso è diventata giornalista professionista a partire dal 2006. Nel 2008 ha ottenuto il ruolo di inviata e lettrice di agenzie nello studio del Tg4. Poi a partire da giugno 2012 ha condotto su canale 5 Pomeriggio 5 cronaca, ovvero la versione estiva di Pomeriggio 5. Dal 2013 ha fatto parte della redazione di Studio Aperto dove ha realizzato vari servizi. Dal 4 ottobre 2013 è al timone della conduzione di Quarto grado su Rete 4 e allo stesso tempo ha collaborato con Studio aperto. L’anno successivo ha affiancato Gianluigi Nuzzi nel programma estivo di cronaca Delitti e segreti, una sorta di spin-off di Quarto grado. Ciò conferma la sua professionalità con un curriculum degno di tutto rispetto. Come se non bastasse molti sostengono che sia una donna bellissima. Fascino e professionalità sono un mix vincente per garantire sempre ottimi risultati nella sua attività giornalistica. Non tutti conoscono il marito. Si chiama Fabio Riveruzzi. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

La passione della musica

Tempo fa la conduttrice ha annunciato di essersi sposata. Ha comunicato le nozze con il compagno Fabio durante una puntata dello show che conduce con Gianluigi Nuzzi. “Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i familiari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia”. Nonostante la popolarità, tende a tutelare la sua vita privata. Tuttavia gli utenti social più curiosi hanno scoperto che lei e Fabio hanno un figlio che si chiama Leone ed è nato nel 2017. Inoltre il marito non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, in quanto si occupa di musica. Tuttavia il suo percorso di studio è lontano anni luce da ciò di cui si occupa, dato che si è laureato all’Università La Sapienza di Roma in Economia e ha partecipato a un Master alla Cuoa Business School. Adesso lavora in un’agenzia di comunicazione ed eventi e gestisce una famosa app musicale. Anche il marito è considerato una persona affascinante. Del resto non poteva essere altrimenti per stare accanto a una donna di un certo spessore è di una certa cultura.

Foto delle nozze

Alessandra Viero non rende pubblica la sua vita. Anche se a volte dedica qualche post al marito. Ha fatto uno strappo alla regola il giorno delle nozze dove ha indossato una tuta bianca e sandali con tacco alto. Non sono passati inosservati il cappellino da sposa e il coloratissimo bouquet. Lui ha optato per uno stile classico con una cravatta blu che ha dato un tocco di originalità al suo outfit.

