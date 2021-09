Dennis Fantina: dalla vittoria di Amici ad oggi, com’è cambiato il cantante negli anni

Oggi concorrente a Tale a Quale Show, vent’anni fa vincitore di Saranno Famosi: ecco com’è cambiata la vita di Dennis Fantina dagli esordi a ora.

Il 17 settembre ha preso il via l’11esima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Una trasmissione che ha riportato sotto i riflettori un artista che ha iniziato la sua strada nel mondo dello spettacolo tanti anni fa, vincendo la primissima edizione di Amici di Maria De Filippi: parliamo di Dennis Fantina. In questo articolo ripercorriamo tutta la sua carriera artistica e vi facciamo fare un salto indietro nel tempo ricordandovi com’era agli inizi…

Dennis Fantina ad Amici

Nato a Trieste il 6 dicembre 1976, il percorso artistico di Dennis Fantina inizia 1997, quando partecipa a vari spettacoli come cantante e presentatore. La vera svolta arriva, appunto, nel 2001: è in quest’anno che decide di prendere parte alla primissima edizione di Saranno Famosi, il popolare talent show che poi continuerà sotto il nome di Amici. Una scelta che si rivela azzeccatissima, perché qui riesce ad arrivare alla vittoria, aggiudicandosi un contratto di un anno con le reti Mediaset.

Il primo album

L’anno seguente, prende parte al Tim Tour e viene scelto, assieme ad altri ragazzi della scuola di Amici, come testimonial della campagna pubblicitaria di quell’estate. Nel frattempo, la Sugar Music di Caterina Caselli produce e pubblica anche il suo primo album, Dennis, contenente otto brani inediti, realizzati da Giancarlo Di Maria e arrangiati da Celso Valli e Nicolò Fragile. Tra gli autori dei brani compaiono anche i nomi di Mango, Elisa e Michele Zarrillo.

Grease e l’esperienza in radio

La carriera del vincitore di Amici va avanti, e nel 2003 viene scelto per interpretare Danny Zucco, il protagonista del celebre musical Grease, nella nuova edizione firmata dalla Compagnia della Rancia. Non molto tempo dopo, entra a far parte del team di Radio Italia e Video Italia, iniziando quindi una nuova avventura come conduttore.

LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show 2021, giuria e concorrenti: tutte le novità di Carlo Conti, chi va via

Il ritorno sul piccolo schermo

Nel 2005 esce il suo secondo album Io credo in te, prodotto da Fio Zanotti, Massimo Luca e dallo stesso Fantina. Il disco vede la collaborazione di artisti come Red Canzian, Simone e Gatto Panceri e viene certificato disco d’oro. L’anno successivo, Dennis Fantina decide di ritornare in televisione partecipando allo show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Ancora una volta, riscuote un gran successo, classificandosi al secondo posto. Nel frattempo, non lascia la musica e pubblica il suo terzo album, Buone sensazioni, che lo porterà in tour per un totale di 45 date in Italia. Negli anni successivi, Dennis Fantina continua a dividersi tra televisione (partecipa alla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia, presentando il remix ufficiale del suo ultimo singolo), musica, doppiaggio (con il film Anna la nera di Ronnie Roselli) e cortometraggi. E adesso, eccolo tornato alla ribalta sul piccolo schermo con Tale e Quale Show: anche questa è una vittoria già scritta? Non resta che scoprirlo con le prossime puntate.