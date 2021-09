Era il 2002 quando l’ex portiere della Nazionale italiana e la bellissima showgirl decisero di mettere un punto alla loro relazione: tra Walter Zenga e Hoara Borselli, qual è stato il motivo della fine?

Negli anni ottanta e novanta, Walter Zenga stava vivendo il suo momento d’oro in ambito calcistico, salendo sullo scranno più alto della rosa dei portieri, in primis come difensore della porta dell’Inter e poi nella Nazionale Italiana.

Nel mondo dello sport viene conosciuto con il nomignolo di ‘deltaplano’ per via della sua prestanza fisica è soprattutto perché le sue parate sembravano dei veri e propri voli. Il suo talento, così spiccato ed evidente, lo ha portato a diventare un ottimo allenatore.

La sua vita sentimentale, invece, è stata sempre molto movimentata: senza considerare i numeri flirt, veri e presunti, avuti, Walter Zenga, alla giovane età di 60 anni, ha alle spalle ben tre matrimoni conclusi e cinque figli.

Eppure nella memoria storica del pubblico, il portiere resta ancorato alla relazione avuta con la bellissima showgirl, Hoara Borselli. La storia d’amore tra i due, durata ben sei anni, sembrava solida e duratura eppure nel 2002 Zenga disse addio alla Borselli. Scopriamo insieme il motivo della fine.

Walter Zenga e Hoara Borselli perché si dissero addio?

Era il 1996 quando il grande portiere d’oro e la bellissima showgirl si sono innamorati, con il classico colpo di fulmine. Ai tempi la Borselli era una giovanissima donna meno esperta di Zenga che, a quasi quarant’anni, aveva già una ex moglie e dei figli. Per amore Hoara decise di restare insieme a quest’uomo più grande e famoso di lei, mettendo anche da parte la sua carriera professionale.

Infatti dei sei anni che sono stati insieme, ben tre anni e mezzo la coppia li ha vissuti negli Stati Uniti per via dell’impegno calcistico di Walter Zenga. In quell’occasione Hoara Borselli non ci pensò due volte a mettere in valigia tutta la sua roba, comprese le sue ambizioni, per mettere tutto in secondo piano e dare priorità al suo compagno.

Tutto procedeva a gonfie vele fino a quando, nel 2002 a prendere la decisione di concludere la loro storia è stato proprio l’ex portiere Zenga. Il motivo è stato svelato dallo stesso Walter in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo‘.

“Sono io maschio idiota”

Dopo anni di distanza dalla fine della loro storia, Walter Zenga continua a fare il mea culpa per quanto accaduto tra lui e la sua ex Hoara Borselli, definendosi un “maschio idiota“.

Il motivo per cui la loro relazione si è conclusa è stata una scelta dell’ex calciatore che, di fronte alla proposta lavorativa ricevuta dalla Borselli di partecipare alla soap opera Centrovetrine, ha messo Hoara di fronte ad un out out. Di fronte a questo bivio, la Borselli ha deciso di riprendere in mano la sua vita e optare per la carriera.

Con il senno di poi, Zenga si rende conto dell’errore compiuto, alla luce soprattutto di una Hoara che, a differenza sua, aveva sacrificato fin troppo la vita lavorativa per amore, trasferendosi con lui negli Stati Uniti.