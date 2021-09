Beautiful, anticipazioni di oggi 25 settembre: lo scontro Bill e Quinn

Ecco cosa ci annunciano le anticipazioni di Beautiful di oggi 25 settembre. Nel primo giorno del weekend di fine settembre, i fan della soap americana, assisteranno ad un duro confronto tra Bill e Quinn. Lo Spencer l’accuserà di averlo manipolato.

Bill si dichiara a Brooke

Un violento faccia a faccia, sarà il protagonista della puntata di oggi 25 settembre di Beautiful. Lo Spencer infatti punterà il dito contro Quinn, accusandola di averlo manipolato e gli dirà di stargli alla larga. Kate intanto cercherà di convincere Ridge a perdonare sua sorella. Ma andiamo nei dettagli

Quinn ha appreso del divorzio tra Brooke e Ridge ma non è tranquilla: teme comunque in un loro ritorno di fiamma e per questo motivo ha tirato in ballo Bill, giocando con i suoi sentimenti. La donna si è fiondata al Spencer Publications e senza troppe remore, ha convito Bill di riprendersi la donna che ama, ossia la primogenita della famiglia Logan. L’obiettivo di Quinn è stato raggiunto, perchè il magnate non ha esitato a darle retta, rivelando all’ex moglie di Ridge il suo amore. Alla fine però non ha ottenuto il risultato che tanto sperava.

Brooke infatti gli ha rifilato un secco No, ribandendo di non volersi intromettere nel matrimonio di sua sorella e lo invita a rendersi conto di quello che sta facendo alla povera Katie. Quest’ultima è veramente distrutta dall’atteggiamento di suo marito, ma non riesce a provare odio per sua sorella. Katie crede alle parole di Brooke, perchè sa che non è lei che si è dichiarata Bill, ma piuttosto il contrario.

Kate crede a sua sorella

Lo Spencer ha ammesso tutto, confermando i suoi sentimenti, ma non ha rinnegato il suo amore per Katie. L’uomo ha dovuto ammettere di trovarsi tra due fuochi: ama sia la Logan Senior che che Kate. Quest’ultima, ferita e sconvolta, alla fine decide di lasciarlo senza dargli nessun’altra possibilità.

Bill dunque ormai è rimasto solo, Katie ha il cuore spezzato e Brooke è stata costretta a tenere le distanze, anche per non fomentare ulteriori pettegolezzi. Un quadro che comincia a mettere in allarme lo Spencer e a fargli comprendere chi c’è dietro tutto questo. Adesso che non ha più amici, ha ben chiaro chi sono i suoi nemici e tra questi c’è Quinn.

LEGGI ANCHE ———–>Qui giovanissima nei primi anni di carriera, oggi una delle più amate protagoniste di Beautiful, l’avete riconosciuta?

Lo scontro con Quinn

Quinn ha approfittato dei suoi sentimenti per Brooke per tirare l’acqua al suo mulino. E’ stata lei a spingerlo da Brooke e a fargli confessare quello che prova per lei. Un gesto che ha distrutto il suo matrimonio. Il magnate adesso ha le idee chiare e senza farsi troppi scrupoli decide di ribellarsi.

LEGGI ANCHE ———–>Kelly Lang, avete mai visto la figlia di Brooke di Beautiful? Ecco chi è la bellissima 24enne

Si reca da Quinn e con lei avrà un violento faccia a faccia, dicendole di stargli lontano o se ne pentirà.