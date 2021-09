Una Vita, anticipazioni 25 settembre: la scioccante confessione di Ildefonso

Come di consueto nel primo pomeriggio di sabato 25 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno ad Acacias.

Ambientata tra il 1899 e il 1920 in Spagna, Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli ultimi anni in cui ha conquistato milioni di telespettatori grazie ad affascinanti storie d’amore e coinvolgenti misteri. Nel maggio del 2021 in Spagna è stato trasmesso l’ultimo episodio della serie mentre il pubblico italiano dovrà aspettare ancora qualche mese prima di scoprire quale finale è stato riservato ai protagonisti.

Camino e Ildefonso

Il rapporto tra Camino e Ildefonso procede sempre peggio. La giovane prova a creare un legame e parlargli ma l’uomo non sembra essere intenzionato a migliorare le cose e sembra avere qualcosa da nascondere. Camino pensa che parte di questa situazione sia causa sua, poiché non ha mai nascosto di non provare amore nei suoi confronti. Ma in realtà sembra che il problema di Ildefonso sia più personale e non strettamente legato al loro matrimonio.

La confessione di Ildefonso

Dopo una lunga fase di riflessione, Ildefonso deciderà finalmente di lasciarsi andare con Camino confessandole che il suo malumore è provocato da un problema fisico. Infatti l’uomo rimasto vittima di una mutilazione durante la guerra, non può avere rapporti sessuali né tantomeno procreare. Questa notizia sconvolgerà la giovane che proverà a mostrarsi comprensiva nei confronti dell’uomo.

Le lettere di Maite

Nonostante la confessione di Ildefonso, Camino proverà a consolarlo e troverà forza nelle ultime lettere inviatele da Maite. Infatti, malgrado la pittrice sia stata costretta ad abbandonare Acacias, le due non hanno mai smesso di tenersi in contatto nella speranza di potersi ricongiungere e vivere il loro amore con serenità.