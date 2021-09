Festival di Sanremo 2022, scelto a sorpresa il co-conduttore di Amadeus | Ecco chi è

Il tanto atteso annuncio da parte di Amadeus è arrivato, Fiorello sarà presente all’edizione del Festival di Sanremo 2022, confermato dunque il binomio dei due grandi amici, protagonsti delle ultime due rassegne canore.

Le parole di Amadeus

Nella puntata di giovedì sera di Porta a Porta, Amadeus era ospite del talk condotto da Bruno Vespa. E’ stata l’occasione per poter parlare dei prossimi appuntamenti del conduttore veronese, il quale tra pochi giorni presenterà in prima serata lo show Anni ’60, ’70 e ’80, direttamente dall’Arena della sua città. Per tale appuntamento arriveranno diverse star italiane ed internazionali del passato, con l’obiettivo di sentire buona musica e ritrovare diversi artisti musicali delle varie epoche.

Lo stesso Amadeus è già impegnato in questi giorni nella nuova stagione de I soliti ignoti, confermato dunque nella fascia preserale di Rai Uno. Da Bruno Vespa, il conduttore non poteva risparmiarsi dalle domande su Sanremo, dove ha preannunciato uno spostamento al venerdì per quanto riguarda la serata dedicata alle cover riguardanti proprio il periodo tra gli ani ’60 e la fine degli ’80, come nel suo nuovo show, con la novità assoluta di potersi esibire in canzoni straniere. Inoltre, ha annunciato come al Festival ci sarà ancora una volta il suo grande amico Rosario Fiorello, confermando come non riesca ad immaginarsi un percorso del genere senza di lui.

Quando avrà inizio il prossimo Sanremo

Per la 72esima edizione del Festival ci sarà dunque per la terza volta di fila, Amadeus in coppia con Fiorello. L’inizio è previsto il 1° febbraio e la serata finale per sabato 5. Il conduttore della rassegna sanremese sarà inoltre confermato anche come direttore artistico. Da verificare quanti cantanti saranno ammessi in gara, dopo la numerosa partecipazione dello scorso anno.

L’elenco dei partecipanti sarà reso noti il 15 dicembre, nella serata conclusiva di Sanremo Giovani, quando saranno selezionati i due vincitori, rispetto ai 30 inzialmente presenti, 8 dei quali andranno in finale, insieme ai 4 scelti dal Contest Area Sanremo. Tali presenze riguarderanno artisti dai 16 ai 29 anni e chi uscirà vincitore si unirà direttamente ai big in gara, in quanto il prossimo Festival condotto da Amadeus non avrà la sezione Giovani Proposte.