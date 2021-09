Verissimo, anticipazioni sabato 25 settembre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Settembre anche per la televisione è il mese delle ripartenze e così è stato per Silvia Toffanin e il suo Verissimo che è tornato a intrattenere il pubblico sabato e domenica pomeriggio con i suoi ospiti, le sue interviste e le sue storie. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata che andrà in onda sabato 25 settembre a partire dalle 16:30.

Verissimo è indubbiamente uno dei programmi storici di casa Mediaset, in onda dal 1996, lo show è giunto alla sua ventiseiesima edizione. Nel corso degli anni ha visto alternarsi diverse conduttrici da Cristina Parodi a Paola Perego passando per Benedetta Torzi fino ad arrivare a Silvia Toffanin, ormai diventata padrona di casa del talk show dopo ben 15 anni alla sua conduzione.

Verissimo tutti gli ospiti di sabato 25 settembre

Nella puntata in onda sabato 25 settembre su Canale 5, come di consueto saranno presenti in studio diversi ospiti che proveranno a raccontarsi, svelando alcuni retroscena della loro vita privata e della loro carriera, attraverso le domande di Silvia Toffanin. Inoltre, secondo quanto rivelato sull’account Instagram ufficiale del programma, in via del tutto esclusiva sarà presente anche un ospite internazionale.

Un ospite esclusivo per Silvia Toffanin

Il nome in questione è quello di Kerem Bürsin, amatissimo attore turco diventato noto in Italia per la serie Love is in the Air che ha ottenuto un discreto successo durante il periodo estivo. Come annunciato sui social network, quella a Kerem è un’intervista esclusiva e una grande occasione per Toffanin trattandosi della prima ospitata italiana dell’attore.

Diletta Leotta e Veronica Yoko Plebani

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti tra gli ospiti ci sarà anche Diletta Leotta. La nota conduttrice sportiva sarà ospite in studio e si aprirà con Silvia Toffanin permettendo ai telespettatori di scoprire alcuni retroscena della sua vita privata e lavorativa. Durante la puntata di sabato 25 settembre lo sport avrà un ruolo centrale, infatti oltre a uno dei volti più noti del panorama calcistico italiano, tra gli ospiti ci sarà anche Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica fresca della vittoria della medaglia di bronzo nel triathlon alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.