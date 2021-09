Grande Fratello Vip, chi sono Rossella e Adriana Rota, le nuove opinioniste

Iniziata la nuova edizione del GF Vip, una delle novità è la presenza delle sorelle Rota nel ruolo di opinioniste del programma, andiamo a capire chi sono e di cosa si occupano nella vita.

La nuova edizione del Grande Fratello

Arrivato alla sesta edizione, il reality dei personaggi famosi, o presunti tali, è partito lo scorso 13 settembre. A parteciparvi 22 concorrenti e 24 vip, le sorelle e principesse Selassié vengono infatti considerate al momento un unico concorrente. Fino ad ora sono trascorse 2 settimane e 4 sono state le puntate trasmesse da Canale 5, con riscontri in termini di ascolto non molto lusinghieri, a parte la prima puntata, la media degli spettatori è stata inferiore ai 2 milioni e mezzo con percentuali di share intorno al 16-17%.

Al momento, l’unico eliminato all’interno della casa è stato Tommaso Eletti, a sua volta ex concorrente di Tempation Island, negli ultimi giorni ha invece abbandonato la casa per qualche giorno, Aldo Montano. Il livornese ha appena dato l’addio all’attività agonistica, l’ultima medaglia olimpica ha determinato la sua presenza al Quirinale, dove ha ricevuto gli onori dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme a tutti gli altri medagliati tra Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokio. L’ex schermidore, avendo avuto contatti con l’esterno, dovrà stare in quarantena e rientrare una volta trascorso tale periodo.

Chi sono Rosella ed Adriana Rota

Per la terza edizione di fila, il GF Vip viene condotto da Alfonso Signorini, il quale raggiunge nel numero di conduzioni della trasmissione, Ilary Blasi. Nel ruolo di opinioniste troviamo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, compagna di Paolo Bonolis. Oltre alla loro presenza, sorprende quelle delle Sorelle Rota, pur non essendo personaggi noti.

Riguardo a Rossella Rota, è nata nel 1946, sposata dal 1988, per molto tempo è stata segretaria a Publitalia. La sorella Adriana è invece di due anni più grande, ha lavorato come commessa e poi in una casa di riposo. Vengono da Milano ed hanno inoltre una sorella di nome Annunciata, la loro partecipazione come opinioniste al GF Vip è stata un’idea del conduttore Signorini, in modo da conoscere il pensiero di due donne semplici al servizio della trasmissione.