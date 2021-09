Amici, Giulia Stabile si racconta tra successo e le fragilità: “Non ero consapevole”

Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici, nonché dolce metà del cantante Sangiovanni, ha conquistato il pubblico per la sua freschezza e spontaneità. La sua risata inconfondibile e il suo modo di porsi sincero e senza filtri, mostrando a volte anche le sue fragilità, sono diventati i suoi punti di forza. Ecco cosa ha detto sulla sua esperienza nel talent di Maria De Filippi

Ballerina da quando aveva 3 anni

Ballerina giovanissima, bella, semplice ma con una marcia in più. Giulia Stabile rappresenta l’amica della porta accanto, quella sorridente e talentuosa, quella dolce e sognatrice. La ragazza è stata intervistata da “Programma” il talk streaming e ha confessato che non si aspettava così tanto successo.

La ragazza dai banchi di Amici è approdata anche a Tu Si Que Vales, lo show del sabato sera di Canale 5. Nata a Roma nel 2002, ha iniziato a ballare danza classica quando aveva solo 3 anni. Successivamente ha approfondito lo studio del modern ed è entrata a far parte della Nough Megacrew.

Il messaggio di Giulia Stabile

Giulia Stabile si è lasciata andare a “Programma”, parlano delle sue sensazioni e ha ammesso che non immaginava che stava lanciando un messaggio: “La mia fragilità ha aiutato molte persone. Partecipare ad Amici mi ha fatto capire che potevo dare una mano reale alle persone e anche come farlo. Però non ero consapevole del messaggio che avrei potuto trasmettere”

Il successo è arrivato, ma la ballerina non se lo aspettava: “Non mi aspettavo proprio nulla. Ho sempre reagito nel momento. Sono tutte esperienze bellissime che mi stanno facendo crescere. Continuo a imparare ogni giorno” Come non si aspettava di trovare l’amore. La giovane infatti nella scuola di Amici ha conosciuto Sangiovanni e i due oggi sono una coppia. Una storia d’amore la loro, che piace un sacco ai fan, che li amano e li sostengono sui social.

Le parole su Maria De Filippi

Giulia Stabile a settembre è rientrata nella scuola di Amici ma come ballerina professionista e sta rivivendo le sue stesse emozioni, vissute l’anno scorso, negli occhi dei suoi allievi: “Ho avuto la fortuna di seguirli durante i casting, mi sono già affezionata a tutti. Si vede che hanno tanta voglia di imparare. Una cosa che consiglio loro è quella di non avere freni”. Ha commentato la ragazza.

E su Maria De Filippi ha detto: “Devo molto a lei. Una donna da stimare e ammirare. Fa tantissime cose ma con tanta semplicità… io impazzirei. E’ sempre serena e riesce a iniziare e a terminare le cose nel migliore dei modi”