Diletta Leotta e Can Yaman, la giornalista sportiva contro i paparazzi: “L’obiettivo è demoralizzarmi”

Diletta Leotta si sfoga in un’intervista, affermando di essere stanca delle continue attenzioni da parte dei paparazzi per la sua “combattuta” love story con Can Yaman. Ecco cosa ha detto la bellissima giornalista sportiva

Una storia inseguita dai paparazzi

Il tenebroso e affascinante attore turco Can Yaman e la bella giornalista bionda italiana, Diletta Leotta. Le basi per ricamarci sopra una bellissima storia d’amore ci sono tutte, e pare che nella realtà, alla fine, la storia ci sia stata davvero! Nonostante gli scettici dicano ancora il contrario. Bisogna però parlare al passato, perchè ormai è tutto finito, ma Diletta Leotta continua ad essere al centro del gossip, perseguitata, a suo dire, dai paparazzi. Una condizione che la sta veramente esasperando.

Anche Can Yaman sta soffrendo. L’attore sembra davvero dispiaciuto per la rottura con la Leotta. Lui, la giornalista sportiva, la voleva sposare ed è stato sorpreso dai paparazzi in lacrime.

Il matrimonio con Can Yaman

Al momento sono molte le cose da chiarire sulla storia tra Diletta Leotta e Can Yaman anche se i protagonisti preferiscono mantenere la privacy, perchè con i sentimenti non si scherza e neanche con la vita delle persone. Lo sa benissimo la presentatrice di Dazn che in un’intervista rilasciata a Nuovo, confessa la sua stanchezza, per tutto il chiacchiericcio esploso, anche durante l’estate, sul presunto e imminente matrimonio tra lei e l’attore turco. Matrimonio che di fatto non c’è stato e non si sa se mai ci sarà, stando agli ultimi aggiornamenti.

L’amore tra la Leotta e Can Yaman non è stato accolto bene fin dall’inizio. L’idea di vedere l’uomo dei sogni delle fan di DayDreamer – Le ali del sogno, fidanzato, ha scatenato una marea di odio e di commenti negativi. Non sono neanche mancati i sospetti che tutto fosse finto. Poi l’ex coppia è volata in Turchia per fare le presentazioni ufficiali e dopo di questo, il silenzio totale.

Lo sfogo di Diletta Leotta

Yaman voleva sposare Diletta ma quest’ultima voleva andarci piano. Pare che sia stato questo il punto di rottura tra i due. La conduttrice che ha persino scelto di cambiare casa, per sfuggire alle attenzioni dei media ha commentato: “L’obiettivo è quello di massacrarmi, demoralizzarmi, togliermi un po’ di energie”.

I paparazzi hanno inseguito Diletta giorno e notte, a caccia dello scoop del momento, per svelare altri segreti sul loro legame e sui motivi della rottura. E se Yaman ha concesso un’intervista a Diva e Donna, la Leotta invece ha preferito chiudersi nel suo dolore. Ma punta il dito contro i media: “Ci si concentra su aspetti futili, che non sono rilevanti perché sono cavoli miei“.