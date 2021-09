Francesca Alotta racconta il suo dramma: “Ho perso un figlio”

Francesca Alotta è tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show: nel suo passato c’è un forte dolore, una ferita mai rimarginata.

Il pubblico italiano ha gradito il ritorno di Francesca Alotta in tv: la cantante è stata scelta da Carlo Conti tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Durante la prima puntata della trasmissione la donna si è esibita indossando i panni di Emma Marrone: una performance che ha convinto il pubblico e i giudici che le hanno così assegnato il secondo posto in classifica, a pari merito con Deborah Johnson.

Francesca Alotta, tra dolore e tradimento: “Aspettavo un bambino e l’ho perso”

Un grande ritorno quello di Francesca Alotta, dopo il successo raccolto negli anni ’90 come talento della musica italiana: la cantante è nota per aver partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Aleandro Baldi. Qualche tempo fa la Alotta aveva rilasciato dichiarazioni molto toccanti in occasione di un’intervista a Vieni da me, la trasmissione in onda sulla Rai condotta da Caterina Balivo. La chiacchierata tra le due donne ha toccato diversi temi, tra i quali spicca la dolorosa vicenda della perdita di un figlio.

Francesca ha ripercorso la sua vita privata e professionale, ricordando la vittoria al Festival di Sanremo del 1992 con una delle canzoni più celebri della storia della musica italiana, Non Amarmi e parlando anche di una questione molto delicata: la donna si è confessata con la Balivo a proposito della perdita di un figlio. “Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e poi ho deciso di lasciare mio marito”, ha raccontato Francesca Alotta, che ha lottato contro un tumore.

Francesca Alotta, da corista a cantante vincitrice a Sanremo

Questa drammatica esperienza le ha lasciato profonde cicatrici: “Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’istinto materno”, ha detto la talentuosa palermitana che ha ereditato la passione per la musica dal padre cantante Filippo. Prima di lanciarsi come solista ha lavorato come corista al fianco di celebri nomi come Mietta e lavorando anche in trasmissioni televisive come Domenica In. Tre sono gli album pubblicati da Francesca Alotta che ha raccolto un grande successo soprattutto fuori dai confini italiani, a Cuba e in Giappone.

Diverso tempo fa si era già messa in gioco sul piccolo schermo, partecipando a Music Farm e anche in quell’occasione ha dovuto affrontare una grande difficoltà, perché all’epoca il suo fidanzato le svuotò il conto in banca cointestato. Nel suo passato c’è anche un episodio di stalking: “Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”, ha raccontato Francesca che si è lasciata alle spalle quella brutta storia.