Tale e Quale Show, tutto sui Gemelli di Guidonia, rivelazione del programma | Vita privata e carriera

Hanno stupito tutti nella prima puntata di Tale e Quale Show e sono pronti a replicare il successo nelle prossime: sono i Gemelli di Guidonia, il fenomeno del momento in tv.

In questi giorni tutti si sono chiesti chi fossero i Gemelli di Guidonia, tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, trasmissione in onda su Rai Uno il venerdì in prima serata.

Il programma, condotto da Carlo Conti, mette alla prova alcuni personaggi famosi con l’interpretazione di grandi nomi della musica italiana e internazionale, indossandone i panni dal volto alla voce, con trucco curato nei minimi dettagli.

Gemelli di Guidonia: la verità sul nome dei tre fratelli

Tra le performance che hanno colpito maggiormente il pubblico dopo la prima puntata c’è quella dei Gemelli di Guidonia, che si candidano a diventare i protagonisti assoluti di Tale e Quale Show, programma che ha già fatto registrare notevoli dati d’ascolto. Ma chi sono i Gemelli di Guidonia? Scopriamo di più a proposito della loro vita e della loro carriera artistica.

LEGGI ANCHE : Fiorello e la tremenda situazione della figlia: “Non posso vederla così”

Questo gruppo musicale si compone di tre persone: Pacifico, di 37 anni, Gino, che di anni ne ha 34 anni e il più giovane, Eduardo, 33 anni. A discapito del nome i tre cantanti non sono gemelli, ma tra di loro esiste comunque un legame familiare: sono fratelli e non c’entrano niente non Guidonia, ma sono invece nati a Napoli. A scegliere il nome d’arte che li caratterizza oggi è stato Fiorello nel corso della loro partecipazione ad Edicola Fiore.

Il successo dopo Edicola Fiore: i Gemelli di Guidonia conquistano Tale e Quale Show

Tornando indietro nel tempo e ripercorrendo le tappe della carriera di questo trio li troviamo cominciare a muovere i primi passi con un’altra denominazione: in origine i Gemelli di Guidonia erano gli Effervescenti Naturali. Dopo anni di gavetta la svolta nel loro percorso professionale è arrivata nel 2013 grazie alla partecipazione ad Edicola Fiore, il format televisivo e radiofonico italiano ideato, diretto e condotto da Fiorello, trasmesso dal 2011 al 2017 che ha avuto diverse collocazioni radiofoniche e sul piccolo schermo. Sotto la guida di Fiorello si sono alternati diversi talenti e su tutti sono stati proprio i Gemelli di Guidonia a colpire la spalla di Amadeus negli ultimi Festival di Sanremo: così il mattatore li ha scoperti e lanciati nel mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE : Fiorello ha salvato la vita a un uomo | Gesto eroico su Rai 1

Il sodalizio professionale con Fiorello non si è limitato ad Edicola Fiore: il conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano li ha fortemente voluti anche in una puntata speciale del programma su Rtl 102.5. Per l’occasione i tre fratelli hanno avuto modo di lanciarsi in duetti d’eccezione con grandi nomi della musica italiana, come Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Biagio Antonacci. Dal loro debutto ad Edicola Fiore è passato del tempo e possiamo dire che quella trasmissione è stata la giusta vetrina per una carriera che è cresciuta con le partecipazioni a Quelli che il Calcio, Viva RaiPlay, Tu sì que Vales, e ora Tale e Quale Show.