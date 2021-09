Tale e quale show, anticipazioni seconda puntata del 24 settembre: ospiti ed esibizioni

Dopo l’esordio della scorsa settimana, ritorna Tale e quale show con la seconda puntata della trasmissione, vedremo stasera quali saranno i cantanti imitati dai concorrenti del programma condotto da Carlo Conti.

Cosa è accaduto durante la prima puntata

E’ partita l’11esima edizione di Tale e quale show, il talent musicale dove i vip si trasformano in cantanti, tentando di apparire simili agli stessi nel trucco e nella voce. Lo scorso venerdì vi è stato l’esordio con il nuovo e ricco cast, giudicato dalla giuria composta da Loretta Goggi, sempre presente nelle varie edizioni, Giorgio Panariello e l’esordiente Cristiano Malgioglio, con l’aggiunta dell’imitatore Claudio Lauretta, nei panni di Vittorio Sgarbi.

Le votazioni hanno riguardato dunque i punteggi assegnati dalla giuria, sommati ai cinque punti di ciascun concorrente, in aggiunta ai primi 3 concorrenti scelti dagli spettatori tramite social. Il successo nella prima puntata è stato dei Gemelli di Guidonia con 67 punti, i quali hanno cantato la hit estiva Mille di Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez. Il trio ha staccato di 8 lunghezze Francesca Alotta e Deborah Johnson, seconde a pari merito, rispettivamente nei panni di Emma Marrone e Donna Summer. A chiudere la classifica, Alba Parietti, alle prese la scorsa settimana con Loredana Bertè.

Quali imitazioni questa sera

Per quanto riguarda la seconda puntata, in onda questa sera, i Gemelli di Guidonia saranno impeganti con i Bee Gees, mentre Alotta e Johnson saranno rispettivamente Liza Minelli e Tina Turner, a Stefania Orlando e Federica Nargi toccheranno Donatella Rettore e Baby K, mentre Montedoro e Fantina saranno alle prese con Califano e Baglioni, nei panni di Mika e Nino D’Angelo troveremo rispettivamente Ciro Priello e Biagio Izzo, infine Sangiovanni e Damiano dei Maneskin li vedremo imitati da Pierpaolo Pretelli ed Alba Parietti.

Curiosità per capire quale personaggio imiterà Claudio Lauretta, confermato come quarto giudice nel corso delle puntate, le quali saranno in totale 8 fino al 5 novembre, per poi arrivare alle 3 aggiuntive con i Supercampioni. La seconda puntata verrà trasmessa questa sera su Rai 1 a partire dalle 21 e 25.