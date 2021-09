Sapete perché Simone Montedoro, concorrente di Tale e Quale Show e attore di Don Matteo, vive a Ibiza? Ecco la verità

Simone Montedoro è un artista completo, in quanto ha lavorato nel piccolo schermo, al teatro e al cinema. Noto per essere uno dei personaggi di punta della serie tv Don Matteo, molti non sanno perché ha deciso di lasciare l’Italia e andare a vivere altrove. Ecco il motivo di questa scelta.

La strepitosa carriera di Simone Montedoro

Nato a Roma il 28 luglio 1973, Simone Montedoro è un attore italiano. Ha iniziato la sua carriera come attore di fotoromanzi e nel frattempo si è dedicato al mondo del teatro. Poi ha avuto dei ruoli in alcuni film destinati al piccolo schermo come Il centravanti è stato assassinato verso sera di Pepe Carvalho del 1999. Poi è stato scelto dalla Lux vide come nuovo capitano dei carabinieri nella fiction Don Matteo al posto di Flavio Insinna e ha riscosso un enorme successo accanto a Terence Hill e Nino Frassica. Si è messo alla prova anche del talent show Ballando con le stelle di Milly Carlucci nel 2017 e nel 2019 è stato al timone della conduzione di Prima festival con Anna Ferzetti. Ha anche partecipato come concorrente alla seconda edizione de Il cantante mascherato, indossando la maschera dell’orsetto come ben ricordano i telespettatori. È un artista completo, in quanto ha una carriera degna di tutto rispetto. Molti non sanno che non vive più in Italia, ma altrove. Ecco il motivo della sua scelta.

“A Ibiza ci siamo ambientati perfettamente”

Sono 4 anni che Simone Montedoro ha lasciato l’Italia per vivere in una località spagnola molto frequentata nel periodo estivo. Stiamo parlando di Ibiza dove ci vive con l’intera famiglia. Molti si sono chiesti il motivo di questa scelta, dunque lui ha voluto spiegare ciò rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo. In poche parole ha deciso di seguire la compagna Lara Carnevale, la quale ha avviato proprio in quella zona un’attività: “La mia ragazza fa l’istruttrice di gyrotonic, una disciplina che combina danza, yoga, arti marziali e nuoto, e ha aperto un centro sportivo sull’isola spagnola…A Ibiza ci siamo ambientati perfettamente”. Del resto hanno scelto uno dei posti più belli in assoluto nel mondo. I due sono diventati 7 anni fa genitori del piccolo Matteo, con il quale spesso si mostrano raggianti sui social. Anche se l’attore è costretto a prendere l’aereo per motivi di lavoro e giungere in Italia, non gli pesa assolutamente.

Curiosità sull’attore

Fin da piccolo Simone Montedoro ha avuto una grande passione per la recitazione. Allo stesso tempo ha praticato pugilato e arti marziali. Purtroppo nel 2004 è stato colpito dal linfoma di Hodgkin, una rara malattia che ha messo in pericolo la sua carriera e la sua vita. Per fortuna le cure mediche gli hanno permesso di avere la meglio. Ha fatto perdere la testa a delle donne bellissime del mondo dello spettacolo come Manuela Arcuri.

