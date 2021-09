Finite le riprese di Bardo, il nuovo film di Iñárritu

Alejandro González Iñárritu porta definitivamente a termine le riprese del suo nuovo lungometraggio dal titolo Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths).

Girato interamente nella sua nazione natale, il Messico, il film viene presentato al pubblico e alla stampa come un “viaggio epico” e una “commedia nostalgica”. Iñárritu ci racconterà la vicenda di un famoso giornalista e regista di documentari che, tornato nel suo paese di origine, affronterà un viaggio emotivo alla ricerca di risposte sul suo passato, sulla propria vita, i propri ricordi e sul proprio paese. Ad interpretare i protagonisti due attori poco conosciuti al grande pubblico generalista ma molto gettonati nelle rispettive nazioni: Giménez Cacho (messicano) e Griselda Siciliani (argentina).

Un ritorno al passato

Bardo è un ritorno al passato tanto per il protagonista quanto per il regista: Iñárritu torna a girare un film totalmente in Messico dopo Amores Perros (2000) e abbraccia nuovamente una produzione indipendente al contrario delle sue ultime fatiche come Carne y Arena (2017), prodotto da Legendary Pictures o Birdman (2014), distribuito da Fox Searchlight. Come spesso accade il regista di Città del Messico è anche sceneggiatore della propria pellicola, in questo caso di nuovo in collaborazione con Nicolás Giacobone, già presente alla scrittura in Biutiful e Birdman.

LEGGI ANCHE > Il regista dell’ultimo 007 duro sul James Bond di Sean Connery “Uno stupratore”

Come i suoi colleghi connazionali, Guillermo del Toro e Alfonso Cuarón, Iñárritu gode di un’ invidiabile considerazione da parte dell’Accademy, ampiamente testimoniata dai suoi cinque Oscar: tre per Birdman con sceneggiatura originale, regia e miglior film, uno per miglior regia a The Revenant e un Oscar Special Achievement Award per Carne Y Arena.