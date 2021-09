Conoscete il marito dell’ex gieffina, e concorrente di Tale e Quale Show, Stefania Orliando? Ecco chi è

Tutti noi abbiamo imparato a conoscere Stefania Orlando nei panni di showgirl e conduttrice nei quali, per anni, siamo stati abituati a vederla. Il grande successo riscosso lo scorso anno, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, ha fatto sì che Stefania diventasse una vera e propria beniamina per tutti colo i quali abbiano seguito il suo percorso all’interno del reality.

Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, abbiamo più volte visto e sentito nominare Simone Gianlorenzi, l’attuale marito della conduttrice. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su di lui e sulla sua storia d’amore con la nostra Stefania.

Uniti dall’amore e dalla musica

Simone Gianlorenzi è nato a Orvieto nel 1976. Non tutti sanno che, oltre a essere il marito di Stefania Orlando, Simone è un bravissimo musicista, compositore e arrangiatore, il quale vanta collaborazioni con artisti del calibro di Anna Oxa, Anastacia e molti altri. Nel 2008, grazie a degli amici in comune, è avvenuto l’incontro con la conduttrice, con la quale è nata subito una grande intesa. Simone e Stefania, oltre all’amore per gli animali, condividono anche un’altra grande passione: la musica. Negli anni successivi, infatti, la Orlando entra a far parte in qualità di cantante della band musicale della quale Simone era già membro da circa otto anni, gli Orlando furiosi, riscuotendo un grande successo durante tutte le loro esibizioni nelle piazze italiane.

Dopo undici anni di vita insieme, Simone e Stefania hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore: l’1 luglio 2019, infatti, la coppia è convolata a nozze. In questa foto pubblicata dalla conduttrice sul suo account Instagram ufficiale, in occasione del secondo anniversario di matrimonio, Stefania ha dedicato dolci parole a Simone, suo grande amore e compagno di vita: “[…] Oggi festeggiamo il secondo anniversario, siamo più uniti che mai, più innamorati che mai, siamo complici, amici, amanti, confidenti da più di tredici anni, e nulla è modificato, siamo rimasti gli stessi! […]”.

Leggi anche—>Elodie e la rivelazione sulla storia d’amore con Marracash: “È faticosa, siamo molto diversi”

Leggi anche—>Grande Fratello Vip, l’amore è nell’aria: complicità e intesa tra due giovani concorrenti | Di chi si tratta

Il grande successo dopo il GF Vip

Dopo averla conosciuta e vissuta per sei lunghi mesi in occasione della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha collezionato un successo dietro l’altro, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista umano. Le “viperelle” e i “viperelli” – simpatico nome con il quale si identificano i fan di Stefania – sono cresciuti in maniera esponenziale da quando è iniziata la sua esperienza all’interno del reality.

Tutto il consenso e l’amore ricevuto dal pubblico hanno fatto sì che Babilonia e Bandolero, i due brani estivi pubblicati da Stefania, in poco tempo collezionassero più di 1.000.000 visualizzazioni su YouTube. La conduttrice, inoltre, dallo scorso maggio è ospite fissa del programma La vita in diretta e, a partire dal 18 settembre, è una delle concorrenti del talent di Rai1 Tale e quale show.