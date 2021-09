Grande Fratello Vip, l’amore è nell’aria: complicità e intesa tra due giovani concorrenti | Di chi si tratta

Come in ogni edizione che si rispetti, anche quest’anno all’interno della casa del Grande Fratello iniziano a crearsi le prime coinvolgenti e appassionanti dinamiche. Tra l’acceso scontro tra i due ex fidanzati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, e l’amicizia creatasi tra “i tre moschettieri”, gruppo composto da Alex Belli, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, vi è una tenera parentesi d’amore che vede coinvolti due giovani concorrenti del reality.

Lui è Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, lei, invece, è Lucrezia Hailé Selassié, una delle tre principesse, pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Fin dai primi giorni, tra i due ragazzi si è subito notata un’intesa speciale, tanto da diventare anche tema di discussione durante la puntata andata in onda lunedì 20 settembre. È scoppiato l’amore tra Manuel e Lulù? Scopriamolo insieme.

Un rapporto speciale

Sono trascorse solo poche settimane dall’inizio del reality, ma il Grande Fratello Vip sta già regalando grandi emozioni. Ad allietare le nostre giornate con il loro rapporto speciale, all’insegna di abbracci e carezze, ci sono senza dubbio Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù. I due ragazzi, in pochissimo tempo, hanno conquistato non solo l’approvazione dei telespettatori, ma anche quella di altri coinquilini della casa i quali, vedendoli insieme, hanno affermato che sarebbero molto felici se tra i due scoccasse l’amore.

Questa foto pubblicata su Instagram da una fanpage dedicata alla principessa, possiamo notare quanto Manuel e Lucrezia siano uniti, cosa che la stessa Lulù ha affermato, inoltre, in uno dei suoi confessionali: “Siamo entrambi due persone sensibili e buone, ci piace stare insieme”, e ancora: “Manuel per me è importante”.

Le emozioni che uniscono

Nonostante siano apparentemente così diversi, Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié hanno in comune una storia di profonda sofferenza. Il giovane Manuel, promessa del nuoto italiano, nel 2019 è stato coinvolto in una sparatoria nella periferia di Roma. I danni provocati dal proiettile hanno causato all’atleta una lesione al midollo: lesione che tutt’oggi lo vede costretto su una sedia a rotelle. Dopo mesi di riabilitazione e l’aiuto della sua famiglia, attualmente Manuel è un ragazzo sereno, che ama la vita, che ha ripreso gli allenamenti di nuoto e che spera, un giorno, di poter tornare a camminare.

In queste settimane di permanenza nella casa, anche la principessa Lucrezia ha raccontato un episodio subito da lei e le sue sorelle che, negli anni, le ha creato non poca sofferenza. Lulù ha rivelato di essere stata vittima di bullismo durante gli anni trascorsi al liceo, a causa del colore della sua pelle e dei capelli molto ricci. Questo ha creato nel cuore di Lucrezia una grande insicurezza, sensazione che la spinge, ancora oggi, a passare ore davanti allo specchio a piastrare quei capelli che tanto l’hanno fatta soffrire. Anche in questo caso, la presenza della famiglia e delle sue sorelle ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di rinascita della principessa, la quale, ad oggi, sembra pronta anche per aprire il suo cuore a un nuovo possibile amore.