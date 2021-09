Amici, Luca D’Alessio attaccato sui social | La famiglia interviene in soccorso

Il primogenito di Gigi D’Alessio interviene sui social per difendere il fratello Luca, oggi allievo all’interno della scuola di Amici. A causa delle polemiche e le critiche, il concorrente del talent show di Maria De Filippi, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Una presenza particolare

Ha sorpreso tutti, la presenza del figlio di Gigi D’Alessio tra gli allievi della nuova edizione di Amici. Il giovane attaccato sui social e sommerso dalle polemiche, ha cercato di far valere le sue sincere intenzioni. Luca è nato dal matrimonio del cantante napoletano e la ex moglie Carmela Barbato.

La sua presenza nel programma ha fatto molto scalpore, perchè prima di adesso, non era mai capitato che un figlio d’arte, e per di più di questa stazza, facesse ingresso nella scuola di Amici. Il 18enne, tra l’altro, è già noto nel mondo della musica, per aver collaborato con il padre ad un suo album e ha anche fatto già qualche singolo di successo. Ma allora perchè andare ad Amici?

Le motivazioni di Luca D’Alessio

Quando Luca D’Alessio è stato ammesso nella scuola, Anna Pettinelli ha subito dimostrato di non esserne molto entusiasta. La maestra di canto per di più ha criticato aspramente la performance del ragazzo: “Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0”, ha commentato.

Luca, visibilmente amareggiato, ha reagito cercando di difendersi: “Siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà, scusami”. Motivazione infatti che Luca ha più volte ribadito: lui vuole staccarsi dalla figura ingombrante del padre per proseguire sulla sua strada.

La polemica sui social

Peccato che non tutti la pensano allo stesso modo. Subito dopo la puntata il web si è scatenato e sui social è cresciuta la polemica, accusando il ragazzo di trovarsi ad Amici grazie all’aiuto del padre. Subito è arrivato l’intervento di Claudio, il fratello maggiore di Luca, che in un post sul suo profilo Instagram ha scritto: “Mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto sa cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse, naturalmente l’invidia e la cattiveria in questo paese prevale su tutto”.

Luca tuttavia, il primo giorno di lezione con Rudy Zerbi non è riuscito a trattenere le lacrime: “Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è tutto così bello. Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti.”