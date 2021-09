La nuova edizione di Amici alla conquista di Canale 5: ecco cosa potrebbe cambiare in casa Mediaset

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe imporsi come programma fisso della domenica pomeriggio: ecco i dati della prima puntata.

Un ritorno col botto, si può dire, quello del longevo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il 19 settembre scorso è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici, lo storico programma di canale 5. Quest’anno, casa Mediaset ha deciso di testare per due settimane la trasmissione nella fascia pomeridiana del giorno festivo per eccellenza e pare proprio che sia stata la scelta giusta. I dati registrati, infatti, fanno pensare che potrebbe essere questa la collocazione che il talent show è destinata ad avere quest’anno.

Maria De Filippi conquista il pubblico della domenica con Amici 21

Che Maria De Filippi fosse la padrona di casa per eccellenza della rete Mediaset era noto a tutti, ma che potesse imporsi anche di domenica pomeriggio erano in pochi ad aspettarselo. La prima puntata della nuova edizione di Amici, andata in onda lo scorso 19 settembre, ha raggiunto dei risultati notevoli: una media di ascolti di ben 2,8 milioni di utenti, e il 20% di share. Fin qui un successo che non sorprende vista l’esperienza pluriennale della conduttrice televisiva, se non fosse che è riuscita a battere ad occhi chiusi la prima puntata di Domenica In.

La nuova edizione di Amici batte Domenica In

Il programma condotto da Mara Venier, infatti, si è fermato ad una media di 2 milioni di telespettatori, con condivisioni di poco superiori al 14%. Quasi un flop, viene da dire, se confrontato con i numeri registrati dal popolare talent show. Nonostante la programmazione insolita, Maria De Filippi che, anche in questo nuovo giorno di programmazione, è riuscita a conquistare il pubblico di Canale 5 a suon di canto e danza.

Segue Silvia Toffanin: combo imbattibile

A seguire, debutto niente male anche per la prima puntata domenicale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che quest’anno sostituisce Barbara D’Urso e la sua Domenica Live. Il salotto della Toffanin, come sempre, ha affascinato il pubblico, registrando il 16% di share nella prima parte e circa il 14% nella seconda parte, con una media superiore a 1,8 milioni di spettatori.

Cambio di rotta su Canale 5? Ecco cosa potrebbe succedere

Per casa Mediaset si tratta di dati da non sottovalutare. Il successo riscosso con questa programmazione, se confermato anche questa settimana, potrebbe portare a un cambiamento nel classico palinsesto. Questo implicherebbe anche un passaggio di Anna Tatangelo dalla domenica al sabato pomeriggio. Che il risultato ottenuto da Maria De Filippi sia stato notevole è un fatto innegabile, e se il suo slittamento di giornata dovesse diventare realtà, il nuovo programma “Scene da un matrimonio”, condotto dalla nota cantante, sarebbe costretto a passare al sabato pomeriggio. In questo caso, la vittoria sarebbe facile, perché andrebbe a scontrarsi con le rubriche Linea Blu e A sua immagine in onda su Rai 1.