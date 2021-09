Raoul Bova: perché è finita con la sua ex moglie Chiara Giordano? Dopo anni la verità

Raoul Bova è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Apprezzato per il suo talento e per il suo fascino strepitoso, non tutti sanno cosa lo abbia spinto a lasciare l’ex moglie Chiara Giordano. Ecco la causa del loro addio.

L’addio di Raul Bova e Chiara Giordano

Raoul Bova e Chiara Giordano sono stati insieme per circa 13 anni e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Alessandro e Francesco. I due erano ancora dei bambini quando hanno saputo della separazione dei genitori e sicuramente non sarà stato facile. In un secondo momento il bellissimo attore aveva annunciato al mondo di avere ritrovato il sorriso accanto a un’altra donna più giovane. Si tratta dell’attrice e modella Rocio Munoz Morales. Si sono conosciuti su un set cinematografico e all’epoca lei aveva solo 28 anni. Per questo motivo il gossip si è scatenato, in quanto si è parlato addirittura di un tradimento che avrebbe indotto la coppia a prendere questa decisione. Lui è diventato padre di due bambine, Luna e Alma, mentre Chiara Giordano si è fatta conoscere ulteriormente dagli italiani partecipando a un’edizione bello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

“Il problema non era aver compiuto il gesto, ma non provare più amore”

Qualche anno fa a Bova è stato invitato nel programma L’intervista di Maurizio Costanzo ha fatto questa rivelazione: “Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma non provare più amore”. Con queste parole ha tolto i dubbi ai suoi fan, i quali hanno ben compreso il motivo della rottura. Nonostante tutto ciò non ha inciso sulla sua carriera, soprattutto perché è considerato uno degli attori più bravi sia del piccolo schermo che del cinema. Anche Rocio è stata spesso intervistata e ha avuto modo di parlare anche del suo uomo: “Lo ritengo unico perché è mio complice assoluto: dopo parecchi anni insieme, mi conosce sotto ogni punto di vista”. La coppia è felice, come testimoniano gli scatti che entrambi condividono sui rispettivi profili social. Si mostrano sia insieme che in compagnia delle figlie. Inoltre spesso collaborano per dei progetti e la loro complicità è evidente anche nel contesto lavorativo.

Curiosità sull’ex dell’attore

L’ex moglie di Bova è nata nel mese di agosto del 1973 e fin da piccola ha avuto una grande passione per gli animali. Non a caso è una veterinaria molto stimata e apprezzata. E’ figlia degli avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace. Ha la passione per la danza che le ha permesso di conoscere il ballerino e coreografo Andrea Evangelista, ovvero il suo compagno di vita. Ha 32 anni, dunque è più piccolo di lei.

