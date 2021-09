Beautiful, anticipazioni giovedì 23 settembre: Ridge e Bill a un passo dallo scontro

Come di consueto nel primo pomeriggio di giovedì 23 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Trasmessa per la prima volta nel marzo del 1987, Beautiful è diventata una delle soap opera di maggiore successo arrivando ad essere mandata in onda in circa 100 paesi nel mondo e a totalizzare una media di 35 milioni di telespettatori giornalieri. Attualmente la serie conta 33 stagioni e 8608 puntate.

Steffy e Finn

Steffy decide di aprirsi e raccontare un po’ della sua vita a Finn, al quale spiega il suo legame con Hope. Il medico continua a mostrarle sostegno e tra i due le cose sembra stiano prendendo una piega romantica. Nel frattempo Hope raggiunge Liam. La donna è molto preoccupata per la sorellastra dopo la reazione violenta che ha avuto nei suoi confronti e ne parla con il marito, il quale a sua volta è altrettanto in ansia per la Forrester.

Brooke è in crisi

Ma la preoccupazione principale di Hope è sua madre. Infatti Ridge non sembra essere disposto a credere alle parole di Brooke che ha provato a convincerlo in tutti i modi che si sia trattato di un fraintendimento e che lei voglia stare al suo fianco e non a quello di Bill. Questo rifiuto mette in crisi la Logan che non sa più come muoversi per riconquistare la fiducia del Forrester.

Ridge a un passo dallo scontro con Bill

Inoltre Ridge è furioso con Bill, convinto che abbia causato la rottura con Brooke e che sia il responsabile del terribile incidente della figlia. Il Forrester ha ormai perso la testa e al momento giusto cercherà lo scontro con lo Spencer, il quale lo punzecchierà sul suo rapporto con la Logan. Ad evitare un vero e proprio disastro sarà Justin che interverrà con un tempismo perfetto. Intanto a Villa Forrester, Brooke troverà conforto tra le braccia dell’amico e alleato Eric.