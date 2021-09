Stando alle anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, 23 settembre, i telespettatori vedranno un acceso scontro nello studio di Cinecittà. Cosa succede?

Da pochi giorni la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi ha tagliato il nastro e già ha dato il via a puntate ricche di scintille. La padrona di casa ha resettato il trono classico e ha proposto una rosa di tronisti che hanno alle spalle delle storie di grande spessore. Lo stesso sta accadendo nel trono degli Over che ha già proposto situazioni molto avvincenti.

L’attenzione dei telespettatori ed appassionati a Uomini e Donne è già molto alta e tutti sono impegnati nel seguire le intricate vicende tra dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori. Sono iniziati anche i primi litigi e ad interessare sono soprattutto quelli che si stanno innescando tra i due tronisti del trono Over, in combutta per una giovane corteggiatrice che viene contesa.

Chi la spunterà tra i due? Intanto vediamo cosa andranno a vedere i telespettatori oggi pomeriggio nella consueta puntata di Uomini e Donne, in onda come tutti i giorni su Canale 5.

Uomini e Donne: duro scontro tra tronisti

Sono iniziate le prime puntate di Uomini e Donne e anche i primi scontri. Secondo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, protagonisti in assoluto della puntata di oggi, 23 settembre, saranno i due tronisti Joele Milan e Matteo Fioravanti che fin da subito hanno dimostrato interesse per la stessa ragazza, tra la schiera delle corteggiatrici.

I due ragazzi hanno personalità molto diverse e lo hanno dimostrato anche durante le esterne con le loro corteggiatrici: mentre Matteo è sembrato da subito molto disinvolto e disteso, Joele invece ha mostrato più imbarazzo, tanto da non riuscire a proseguire l’esterna con la ragazza che era uscita con lui.

Nella seconda esterna, che è quella che vedremo nella puntata di oggi, la situazione sembra più distesa e Joele sembra essersi rilassato ma un nuovo ostacolo si pone tra i due tronisti. Entrambi hanno invitato in esterna la stessa corteggiatrice, alla quale sembrano molto interessati. Questa scelta porterà un duro scontro in studio?

Roberta protagonista della puntata

Come già detto, le prime puntate di questa edizione di Uomini e Donne si stanno rivelando già molto interessanti per entrambi i troni. Per quanto riguarda quello Over, vediamo come il cavaliere Biagio Di Maro, dopo aver avuto una relazione con la bellissima dama Isabella Ricci, sia pronto a svelare di lei tutto, anche dettagli piccanti e top secret.

Per il trono Classico, oltre al duello televisivo tra i due tronisti che si stanno contendendo una corteggiatrice, protagonista della seconda parte della puntata sarà Roberta. La giovane donna, seppur a pochissime puntate dall’inizio dell’edizione, sembra essere già molto presa da uno chef che fa anche il pugile.

La loro frequentazione è iniziata, l’interesse reciproco è molto alto e le cose tra Roberta e il corteggiatore sembrano proseguire molto bene fino ad oggi quando, ci sarà la seconda esterna, e la giovane donna confermerà con determinazione la sua scelta di continuare questa conoscenza.