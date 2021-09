Una Vita, anticipazioni del 23 settembre | La scioccante verità di Ildefonso

Ecco cosa ci annunciano le anticipazioni di Una Vita per la puntata di oggi 23 settembre 2021. Quello che appassionerà oggi i telespettatori, riguarderà il segreto di Ildefonso che svelerà, per la prima volta, a Camino. Quest’ultima ne sarà sconvolta ma si sforzerà di apparire comprensiva

La distanza di Idelfonso

Gli spoiler della soap opera spagnola Una Vita, che come di consueto andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14.10, raccontano che Camino verrà a conoscenza del segreto di Ildefonso. L’uomo infatti le confida che in guerra ha subito una mutilazione che lo ha reso sterile. Ecco perchè evita i rapporti con lei.

Felicia non dà molta importanza alla distanza e alla freddezza che Ildefonso ha nei confronti della sua giovane sposa. Anzi, secondo lei è proprio Camino a tenerlo distante, a causa dei suo gusti “perversi”. La ragazza non riesce ad amarlo e per questo non gli dà la gioia di un figlio. Ma le cose non stanno proprio così.

I tentativi di Camino

Idelfonso infatti, nonostante abbia fatto di tutto per sposare la giovane Pasamar, si è rivelato un uomo anaffettivo, privo di interessi sessuali, mettendo in imbarazzo la stessa Camino, che tutto sommato, ha anche tentato di approcciarsi a lui come moglie, per capire come mai l’uomo, durante la prima notte di nozze, non l’abbia cercata, limitandosi solo ad accarezzarle la mano.

Camino ad un certo punto ha deciso di voler sapere la verità. Ha deciso quindi di parlargli perchè in fondo, lei ce la sta mettendo tutta, per far funzionare il loro rapporto ed è seriamente dispiaciuta per la mancanza di comunicazione e di intimità. Le anticipazioni di Una Vita ci raccontano che però questo dialogo non sarà per niente facile. Idelfonso apparirà molto chiuso in se stesso, come qualcuno che sta nascondendo qualcosa. Camino dal canto suo si sente realmente in colpa. Lei è consapevole di non provare niente per l’uomo che ha sposato ed è preoccupata di averlo inibito troppo, dopo averle rivelato che lei non lo ama. Non sa che suo marito ha in realtà problemi di virilità.

Un segreto inconfessabile

Nell’episodio che va in onda oggi 23 settembre, Idelfonso decide di lasciarsi andare ad una confessione dolorosa. Il soldato infatti si farà coraggio e decide di confidare il suo segreto alla moglie, la quale ne rimarrà veramente scioccata. Nonostante lui desideri fortemente farla sua, ammetterà di non poterlo fare per dei limiti fisici.

L’uomo infatti è stato vittima sul campo di battaglia, di una seria mutilazione e non può più avere rapporti sessuali e né ovviamente procreare. Una rivelazione che Camino accetta con turbamento ma si mostrerà comprensiva. Del resto anche lei ha costruito questo matrimonio sulle bugie.