Love is in the Air, anticipazioni 23 settembre: Eda scopre il terribile segreto di Balca

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, giovedì 23 settembre, della soap turca Love is in the Air, dalle 16.50 circa su Canale 5. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni della puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle ore 16.50 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap turca Love is in the Air. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne di giovedì 23 settembre. Eda viene contattata da Balca, la quale chiede di poter partecipare alla notte dell’henné, ovvero i festeggiamenti di un matrimonio turco. Ma Malek nutre molti dubbi sulla dipendente della Art Life e iniziare a fare le sue ricerche, scoprendo una verità agghiacciante. La donna, infatti, è stata accusata di essere responsabile – o quantomeno complice – di aver messo un sonnifero nei drink durante una festa, causando lo svenimento di tutti i partecipanti.

I sospetti di Eda erano dunque fondati e la conferma arriva dalla Polizia. Malek racconta tutto a Serkan che decide di licenziare Balca in tronco. Intanto Avfer e Avdan discutono animatamente sui preparativi per il matrimonio, ma alla fine si raggiunge un accordo. La prima si occuperà dei fiori, mentre la seconda delle bomboniere. Tutto sarà supervisionato da Mira, la quale, però, dovrà risolvere l’equivoco con Eda e Serkan. Tra i tre è calato il gelo improvvisamente.

Love is in the Air: trama e cast

Protagonista della soap turca è la giovane, e promettente architetto, Eda Yildiz. Quest’ultima, però, nutre dei risentimenti nei confronti di Serken, attribuendogli la colpa della sua rinuncia ad una borsa di studio che avrebbe potuto cambiare la sua carriera. Serkan le propone di fingersi sua fidanzata per qualche mese, dietro un lauto compenso, in modo da poter riprendere gli studi senza bisogno di lavorare.

Ma questo stranissimo accordo avrà dei colpi di scena inaspettati. Eda Yildiz è interpretata dall’attrice e modella Hande Erce, mentre Serkan da Kerem Bursin.