Dopo aver fatto la sua scelta, la giovane Ludovica, protagonista della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, 23 settembre, dirà addio al Circolo. Vediamo insieme cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere sempre più consensi e successi, e così le puntate in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle ore 15 e 55 registrano sempre alti numeri di share.

La serie televisiva è ambientata nel periodo storico dell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta, periodo di boom economico dopo l’uscita dalla Guerra Mondiale. Le vicende ruotano intorno al primo magazzino nato per l’abbigliamento femminile, delle signore nella città della moda, ovvero Milano. Intorno a questa cornice lavorativa, vertono situazioni di amore, gelosia, rabbia, rancore e tanti altri sentimenti che interessano tutti i protagonisti della serie de Il Paradiso delle Signore.

Nelle precedenti puntate, i fan della serie televisiva hanno visto come Gabriella sarebbe dovuta partire per Parigi dopo aver completato la collezione ma, all’ultimo minuti, la Rossi ha deciso di rinunciare al viaggio e restare a Milano ancora per un po’ costringendo alla ricerca affannosa di una sua sostituta.

Intanto, però, stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda quest’oggi, 23 settembre, vedremo come protagonista Ludovica. Cosa succederà? Scopriamolo insieme.

A Il Paradiso delle Signore, Ludovica fa una scelta inaspettata

Cosa succede nella vita di Ludovica? La giovane donna fa una scelta inattesa: Ludovica, determinata e caparbia, non sembra affatto disposta a farsi intimorire da Adelaide. Infatti la Contessa sta cercando in ogni modo di favorire la rottura tra Ludovica e Marcello, soprattutto per la loro differenza sociale.

A questo punto, però, la Brancia decide di non mollare la presa e anzi, per fare un dispetto, decide di presentarsi ad una serata di gala accompagnata proprio dal barista del Circolo. Di fronte a questa scelta azzardata di Ludovica, però, la donna dovrà fronteggiare un ostacolo inaspettato perché il giovane Marcello non si presenterà alla serata e lei resterà sola e soprattutto delusa di doverlo aspettare.

Ludovica, poi, scoprirà che Marcello ha deciso di non presentarsi per paura di eventuali ritorsioni e così la donna decide di impulso di dare le sue dimissioni dal suo ruolo di vice presidentessa e lascerà per sempre il club. Con questa mossa azzardata Ludovica spianerà la strada alla sua acerrima nemica Fiorenza Gramini? Staremo a vedere nel corso della puntata.

Vittorio cerca di aiutare Gabriella

Come già visto, la giovane Gabriella ha deciso di non partire per Parigi, annullando il suo viaggio. Qual è il motivo che c’è dietro questa sua scelta? La causa sembra essere stata la presenza di Vittorio nella sua vita, il quale, però, non è affatto felice di questo viaggio annullato e per questo motivo cercherà in ogni modo di spingere Gabriella a tornare sui suoi passi.

Addirittura Vittorio inventerà un escamotage per per lasciare la sua amica e collaboratrice, libera di ricongiungersi con suo marito. Riuscirà nel suo intento? Stando alle anticipazioni, Vittorio riuscirà nel suo piano.