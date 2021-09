Grande Fratello Vip, Aldo Montano è uscito dalla Casa | Ecco le motivazioni

Aldo Montano, ex schermidore tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato in maniera del tutto inaspettata la casa. Ecco quali sono le motivazioni.

Nato a Livorno nel novembre del 1978, Aldo ha fin da piccolo frequentato palestre e palazzetti di scherma provenendo da una famiglia di schermidori tra cui il padre e tre cugini del padre che parteciparono a edizioni passate delle olimpiadi. La popolarità per l’atleta arrivò nel 2004 quando si aggiudicò la medaglia d’oro nel torneo di sciabola individuale alle Olimpiadi di Atene. Questa vittorio lo portò gradualmente a diventare una presenza fissa del piccolo schermo grazie alle ospitate a Quelli che il calcio, condotto da Simona Ventura.

Aldo Montano a Tokyo 2020

Nel 2020, Aldo ha preso parte alla sua quinta olimpiade come riserva della squadra di sciabola maschile subentrando al posto di Luigi Samele costretto a ritirarsi a causa di un infortunio muscolare, e partecipando come titolare alla finale contro la Corea del Sud che portò la squadra alla vittorio della medaglia d’argento. Alla fine della manifestazione sportiva tenutasi a Tokyo, Montano ha ufficialmente dichiarato il suo ritiro dalle pedane di scherma.

Aldo Montano esce dalla casa del Grande Fratello, le motivazioni

La chiusura della carriera sportiva ha dato il via a un nuovo e prevedibile percorso per Aldo nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Infatti a distanza di qualche settimana dalla chiusura delle Olimpiadi di Tokyo è stata ufficialmente comunicata la sua presenza alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo nella giornata di giovedì 23 settembre sul profilo Facebook del reality show è stata comunicata l’uscita dell’atleta dalla casa per cause di forza maggiore. Secondo quanto riferito questa situazione sarebbe dovuta a un impegno improrogabile preso da Aldo prima dell’inizio del programma che però non andrebbe a compromettere la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, infatti Montano potrà rientrare nella casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

LEGGI ANCHE—>Grande Fratello Vip, Alex Belli rivela: presi provvedimenti legali contro le sue ex | Cosa è accaduto

La reazione dei telespettatori

La comunicazione pubblicata sulla pagina ufficiale del reality non è ovviamente passata inosservata tra i fan dello show che in alcuni casi non hanno apprezzato questa scelta da parte dell’atleta e della produzione che secondo gli utenti comprometterebbe le dinamiche su cui si basa il programma.